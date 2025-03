Carlos Sobera vaticina quién será el próximo ganador de 'Supervivientes'

Falta 1 día para que 'Supervivientes 2025' eche a rodar y poco más de 24 horas antes de que los primeros concursantes se lancen desde el helicóptero al mar de Honduras, son muchas las incógnitas que quedan abiertas sobre el esperado reality de Mediaset. Una de ellas es sobre la presencia o no de concursantes muy esperados por la audiencia, como son el caso de Montoya con su pareja Anita Williams.

También el papel de Terelu Campos en esta nueva edición de 'Supervivientes', que se rumorea que será una estancia muy corta como la que tuvo su hermana el año pasado. Además, hay más de un favorito encima de la mesa y Carlos Sobera, quien liderada las galas de los martes, se ha decantado por uno de ellos, además de confiar en que la primogénita de María Teresa Campos aguante mucho en Cayo Cochinos.

El físico y la experiencia, son muy importantes

En una entrevista a la revista Lecturas, el maestro de ceremonias vasco no ha dudado en decir quién parte con ventaja en esta nueva edición de 'Supervivientes'. Carlos Sobera está emocionado por el inicio de una nueva edición de 'Supervivientes' y ya cuenta los días para el primer gran momento del reality: el esperado salto desde el helicóptero.

Aunque le han preguntado directamente por un posible ganador, el presentador prefiere no mojarse demasiado, ya que considera que todos los concursantes tienen sus propias fortalezas y debilidades. Sin embargo, destaca a un exconcursante que, por su experiencia pasada y su conocimiento del formato, podría partir con cierta ventaja. No obstante, recuerda que el paso del tiempo no perdona y que 16 años después, las condiciones físicas no son las mismas. Este concursante es Álvaro Muñoz Escassi, uno de los nombres propios de esta edición.

En cuanto a la participación de Terelu, Sobera confiesa que tampoco tiene información concreta sobre su rol en el programa, pero cree que será una concursante especial. A pesar de las dudas sobre hasta dónde llegará en la competición, él tiene claro su consejo para ella: que se implique al máximo y que resista hasta el final. Además, espera verla tirándose del helicóptero, algo que, según ha confesado la propia Terelu, no le preocupa demasiado.

Por su parte, Carlos confirma que estará al frente de Supervivientes: Tierra de Nadie' los martes, asegurando con humor que, si aparece otro día, será porque algo les ha pasado a sus compañeros, Sandra Barneda y Jorge Javier Vázquez.