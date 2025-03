Terelu Campos, rumbo a Honduras: "Voy a echar de menos a mi nieto"

Terelu Camposparticipará en "Supervivientes 2025", aunque lo hará con condiciones tal y como publica hoy miércoles, 5 de marzo, la revista "Diez Minutos"·. Fue ella misma quien lo confirmó en "¡De Viernes": "Soy Terelu Campos y este año, aunque nadie se lo espera, participo en 'Supervivientes'". La hija de María Teresa Campos va en calidad de estrella de la nueva edición del reality de superviviencia, ya que es un "favor" que le ha hecho a la productora ejerciendo de gancho para el comienzo del concurso.

En primer lugar, la presentadora no ha viajado a Honduras junto al resto de compañeros, que pusieron rumbo a la isla el pasado 2 de marzo. Tampoco está obligada a saltar del helicóptero, aunque no era un problema para ella: "He montado en helicóptero varias veces, así que me preocupa más la colitis o el estreñimiento".

Su hermana, Carmen Borrego, que participó en la edición anterior, ha aconsejado a la productora que fumiguen la playa "para mi hermana porque si no verás…", ya que según dijo la colaboradora de televisión Terelu tiene pánico a los insectos

Sin embargo lo que más le preocupa a Terelu Campos es no ver a su nieto, Carlo. "Le voy a echar de menos. Me da una pena terrible porque han sido semanas de mucho trabajo y cuando fui a verle estaba durmiendo. No le iba a despertar, así que no pude despedirme", contó.

No obstante, la presentadora solo estará fuera de España hasta el 26 de abril fecha en la que estrena la obra de teatro que protagoniza junto a César Lucendo.