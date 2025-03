¿Irá Montoya, de La Isla de las tentaciones, a Supervivientes? Los rumores apuntan a que aún es posible

Antes de la emisión de la octava temporada de "La isla de las tentaciones", Mediaset no se esperaba el filón mediático en el que se convertiría José Carlos Montoya, catapultado en redes sociales por su actuación en el reality de Mediaset, convirtiéndose en un meme mundial, desde la NFL hasta Whoopi Goldberg.

Telecinco no quiere perder el tren mediático del concursante sevillano y su nombre ha estado en todas las quinielas como próximo concursante de 'Supervivientes 2025' que arranca este próximo jueves 6 de enero. Sin embargo, Montoya no era partícipe de la expedición que partía rumbo a Honduras, disminuyendo así la posibilidades de verlo en Cayo Cochinos, aunque su presencia en el programa no está descartada al 100%.

Los futuros planes de José Carlos Montoya

José Carlos Montoya ha sido uno de los nombres más comentados en las últimas semanas en torno a "Supervivientes 2025". Tras su paso por "La Isla de las Tentaciones", el andaluz se ha convertido en un personaje mediático de gran relevancia, lo que llevó a muchos a especular sobre su posible participación en el reality de supervivencia.

Sin embargo, su ausencia en la expedición rumbo a Honduras ha generado sorpresa entre sus seguidores y ha desatado todo tipo de teorías sobre sus verdaderos planes. Aunque su nombre figuraba entre los candidatos más firmes para esta edición, parece que su destino ha tomado un rumbo diferente.

Algunos rumores apuntan a compromisos profesionales que le habrían impedido formar parte del concurso, mientras que otras voces sugieren que Montoya podría estar negociando su participación en otro formato televisivo, según apunta Europa Press, quien ha entrevistado a José Carlos Montoya en el Mobile World Congress 2025, comentando que "ha pasado un día maravilloso y que lo hay que hacer en la vida cantar, bailar, y reír siempre", sin cerrar la puerta a 'Supervivientes 2025'.

Montoya revoluciona "La isla de las tentaciones" y se perfila como futuro "Superviviente" Telecinco

Sandra Barneda lo quiere en Honduras

Quién sí se ha pronunciado, en este caso en ABC, ha sido la maestra de ceremonias de "La isla de las tentaciones", Sandra Barneda, quien liderada los debates de la edición 2025 de la isla de los famosos. Ella, que conoce muy bien a Montoya, ha comentado que le "encantaría que participará" pero no ha desvelado sí finalmente estará o no.

"Qué te puedo decir, fue un momentazo. ¿Y cuando Whoopi Goldberg hizo referencia a eso? Lo más", espetaba la presentadora sobre el mágico momento de la carrera en la playa del sevillano. ¿Veremos a Montoya hacer de las suyas en las playas de Honduras?, Este jueves saldremos de dudas.