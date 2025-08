Carmen Borrego se enfada mucho en 'TardeAR' cuando cuestionan su currículum

Los currículum sigue estando a la orden del día, no solo en política, ya que las dudas llegan hasta la pequeña pantalla de nuestro país. La gran damnificada en esta ocasión ha sido Carmen Borrego, hija menor de María Teresa Campos y hermana de Terelu Campos, que fue acusada el pasado fin de semana en 'Fiesta' por Sergio Alis, que espetaba que Borrego no dirigía realmente el programa 'Día a día', poniendo el foco en la dirección a la madre de la contertulia televisiva. La malagueña tuvo la ocasión de defenderse ante esta acusación en 'TardeAR' y fue aquí cuando Antonio Montero siguió cuestionando los trabajos de Carmen Borrego, quien se salió de sus casillas en directo, provocando una fuerte discusión entre ambos.

Cuestionada en su propia cara

Todo comenzó cuando Verónica Dulanto preguntó: “Después de tantos años, ¿a qué viene esto?”, en referencia a los constantes ataques de Sergio Alis hacia las Campos. Carmen respondió tajante: “Siempre que sale en televisión es para hablar mal de algún compañero, por algo será”. Sin embargo, fue la intervención de Montero la que encendió el conflicto: “Lo de la directora estaba claro, porque tú solo has dirigido a tu madre. Te pasa un poco como Amador con Rocío Jurado”. Consciente del golpe, Borrego contestó con firmeza: “Con lo informado que estás, siempre te equivocas mucho”. Montero no cedió: “¿Cuándo fue la última vez que dirigiste un programa?”, a lo que ella replicó visiblemente molesta: “He dirigido en Castilla-La Mancha, Canal Sur, TVE… pero no tengo que venir aquí a darte mi currículum. Tú como periodista deberías saberlo”. La tensión fue en aumento, hasta que Montero insinuó que muchos inflan sus logros, a lo que Borrego zanjó: “Lo mío se puede comprobar, cariño mío”. Finalmente, Montero opinó que Sergio Alis critica por frustración: “Está viendo cómo estas mujeres arrasan, y no lo puede soportar”, espetó así finalmente, dejando la bola ahora en el tejado de Alis.