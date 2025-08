Carmen Borrego da la cara tras su tenso encuentro con su hijo y su nieto

La relación de Carmen Borrego con su hijo, José María Almoguera, ha pasado por sus más y sus menos. Atrás ambos quieren dejar su guerra, esa que pasearon por las revistas del papel cuché y los platós de televisión, entre reproches y acusaciones que dificultaban que retomasen un contacto que se enfriaba por momentos. Pero hicieron un esfuerzo por entenderse y desde hace meses gozan de buen trato. Al menos eso es lo que se creía. Tanto la madre como el hijo presumían de reconciliación, alejando con ello la sombra de la duda y la atención mediática sobre sus pasos. Al menos en parte, pues los paparazzi siguen a la caza de una foto que arroje más luz.

Este fin de semana desde el programa de Telecinco ‘Fiesta’ se publicaban unas instantáneas en exclusiva en la que ambos eran protagonistas. Madre e hijo se reencontraban más allá de los pasillos de la cadena, cuando ella ejercía de abuela encantada con el mejor papel que la vida le ha dispuesto. Pero lo que llamó la atención del artífice del reportaje fotográfico es que ni tan siquiera se dieron un beso para saludarse o despedirse y que durante el tiempo que estuvieron frente a su objetivo, no se dirigieron apenas la palabra. ¿Nuevo conflicto? Ella responde.

Carmen Borrego explica qué sucede con su hijo

A la hermana de Terelu Campos se le dibuja una sonrisa en el rostro mientras ve el vídeo que resume las imágenes captadas por el paparazzi. También al escuchar sus declaraciones, donde contextualiza que entre ambos hay tensión y que la cordialidad que han mantenido frente al público estos meses no se aprecia cuando creen que nadie les ve. “Ni se miran, parecen dos completos desconocidos”, comienzan a detallar lo que los espectadores ven en pantalla.

"GH: Dúo 3" consigue la reconciliación entre José María Almoguera y Carmen Borrego Telecinco

“José María dejó a su hijo en casa de Carmen Borrego. Al día siguiente, sábado por la mañana, salió Carmen con el nieto y con su marido a dar un paseo. Y en torno a las dos y cuarto apareció por el parque José María. El encuentro con Carmen fue muy frío, no se dieron ni un beso, apenas hablaron. Se lo entregaron, la abuela se despidió del niño, le dio un besito, un abrazo. No le dijo nada a su hijo, no le dio un beso”, explica el responsable de las imágenes de la abuela con su nieto, mientras José María Almoguera recoge a su niño con un tarro con puré de verdura en la mano. Este detalle hace reír a la colaboradora.

Cuando termina el vídeo, Carmen Borrego toma la palabra para negar el mal rollo con su hijo: “Mira, lo único que me molesta es que se saque a un menor, porque sabéis que no me gusta que se saque a un menor. Lo digo de corazón, no puedo estar más feliz. Yo creo que estoy en el mejor momento, en la relación con mi hijo, de toda nuestra vida. El mejor momento en mi relación con él, con su pareja, con mi nieto… Me siento inmensamente feliz. El puré que lleva mi hijo en la mano se lo ha hecho su abuela a su nieto, de verdurita con pescado, que es como le gusta a él. Ya inventarnos… en esas fotos, uno está pendiente del niño, el otro también. Se acabó”.

Carmen Borrego Vamos a ver

Una vez aclarado que no sucede nada entre ellos, Carmen Borrego quiso contextualizar cómo se produjo el encuentro con José María Almoguera: “Ese día el niño se quedó en mi casa y yo fui a llevarle donde vive José y quedamos en el parque. Yo le dije que vamos a estar poco tiempo en el parque, porque hacía muchísimo calor para que estuviese el peque. Entonces estuvimos, el niño, como niño, lo lógico es que quería estar en el parque. Pero vuelvo a repetir, yo creo que se me nota en la cara y me dicen si me he hecho algo”, a lo que Antonio Montero le interrumpe diciendo que “creía que te habías echado un amante”, a lo que ella, con simpatía, le responde que “te estoy esperando a ti Antonio, a ver cuándo nos liamos mi vida”. Todos ríen. Parece que no hay conflicto familiar a la vista, al menos no con el hijo.