Chenoa sueña con que esta presentadora de Antena 3 participe en la próxima edición de 'Tu cara me suena'

La edición número 12 de 'Tu cara me suena' terminó el pasado viernes, encumbrando a uno de los talentos más prometedores del panorama nacional de la canción como es Melani García, quien nació hace 18 años en La Eliana (Valencia) y ya ha sido ganadora de 'La Voz Kids', 'TCMS' y quedó tercera en la edición 2019 de Eurovisión Júniorcelebrado en la ciudad polaca de Gliwice. Una vez que las cámaras del certamen musical de Antena 3 dejaron de apuntar a Melani tras escuchar de nuevo a la joven valenciana como Anne Hathaway en la película musical de 'Los Miserables', los objetivos se centraron con el jurado de esta última edición, quienes se sinceraron sobre a quienes les gustaría ver en un futuro en el programa de Atresmedia y entre todos los nombres, el más destacado salió de los labios de Chenoa, que no dudó en el potencial de la reina vespertina de Antena 3, Sonsoles Ónega, espetando que "está tardando en concursar".

La cantante, además de maestra de ceremonias de RTVE y 'Operación Triunfo' nacida en Buenos Aires, no dudó de las capacidades en cuanto a imitación que tiene la presentadora de 'Y ahora Sonsoles', a quien recibiría con los brazos abiertos en el concurso musical de Antena 3. En el caso de Lolita Flores, anhela el regreso de Yolanda Ramos, una de las concursantes más extravagantes y graciosas de la historia de 'Tu cara me suena'. Àngel Llàcer tira la casa por la ventana y pretende pescar en el otro lado del charco, recuperando como concursante oficial a la colombiana Mariana Gómez, que dejó “fascinado” a Llàcer al hacer de Lady Gaga junto a Bertín Osborne en esta última edición del programa de Atresmedia. Por último, Florentino Fernández al igual que Llàcer, también apuesta de invitados recientes del certamen, animando a Fran Perea a repetir de nuevo pero esta vez como participante en la decimotercera edición de 'Tu cara me suena'.

