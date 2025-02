Christian Gálvez confirma cuál es el próximo paso laboral que le gustaría dar en la televisión

Christian Gálvez, una de las caras más reconocidas de Mediaset, ha reaparecido recientemente en el podcast 'Vaya Vaina' para hacer un repaso de su trayectoria en televisión y revelar algunos de sus sueños profesionales. A lo largo de la entrevista, el presentador ha hablado sobre su carrera, sus comienzos en televisión y sus aspiraciones futuras, entre ellas, los formatos en los que le encantaría participar y aquellos que le gustaría conducir.

A sus 44 años, Christian Gálvez ha estado vinculado al mundo de los medios de comunicación desde su adolescencia. Su primera incursión en la televisión fue como actor en series como "Médico de familia", "La casa de los líos" y "Al salir de clase". Sin embargo, su gran oportunidad llegó en 1999, cuando debutó como presentador en "Desesperado Club Social". El gran salto en su carrera se produjo en 2005, cuando se incorporó como reportero a 'Caiga quien caiga', el icónico programa de Telecinco presentado por Manel Fuentes. A partir de ahí, su rostro se convirtió en habitual en la pequeña pantalla, liderando formatos como 'Pasapalabra', 'Tú sí que vales', 'Supervivientes 2009', 'Alta tensión', '25 palabras' y '¡Boom!', todos ellos dentro de los canales de Mediaset.

Christian Gálvez, presentador de '¡Boom!' Mediaset

Durante la entrevista en 'Vaya Vaina', Christian Gálvez ha sorprendido al confesar en qué programa le gustaría participar como concursante. Sin dudarlo, ha respondido: "A 'Tú sí que vales' con katanas", haciendo gala de su característico sentido del humor. Este formato, que él mismo presentó en el pasado antes de convertirse en 'Got Talent España', fue una plataforma para descubrir talentos en distintas disciplinas artísticas. Además de su deseo de concursar, Gálvez también ha revelado cuál es el programa que sueña con presentar. Aunque en su carrera ha conducido múltiples formatos de éxito, ha asegurado que le encantaría estar al frente de 'Tu cara me suena' o 'Got Talent España'. Si bien 'Got Talent España' pertenece a Telecinco, empresa con la que ha estado ligado durante gran parte de su carrera, 'Tu cara me suena' es un programa de Antena 3, lo que implicaría un cambio de cadena. Aun así, el presentador no ha descartado esa posibilidad, mostrando su entusiasmo ante la idea de asumir un nuevo reto profesional.

Por otra parte, en los últimos años, los proyectos televisivos de Christian Gálvez no han tenido la repercusión esperada, especialmente tras la marcha de 'Pasapalabra' a Atresmedia. Sin embargo, el comunicador sigue apostando por la televisión y ya trabaja en un nuevo proyecto del que aún no se conocen detalles. Mientras tanto, mantiene viva la ilusión de regresar con un formato que le permita seguir demostrando su talento y carisma frente a las cámaras.