'¡Boom!' echa el cierre definitivo en Cuatro

El concurso '¡Boom!', presentado por Christian Gálvez, se ha despido de la parrilla de Cuatro este jueves 5 de diciembre, tras tres meses de emisión. Mediaset España ha decidido no renovar el formato debido a sus bajos índices de audiencia, pese a que el programa había mostrado una tendencia al alza en las últimas semanas.

Desde su estreno el pasado 9 de septiembre, '¡Boom!' ha registrado una media de audiencia del 3,4% de cuota de pantalla, con unos 249.000 espectadores diarios, cifras que no han logrado alcanzar el promedio general del canal. Durante noviembre, Cuatro logró un 6,3% de share, mientras que en lo que va de diciembre, se mantiene en torno al 5,9%, muy por encima de los números alcanzados por el concurso.

Frame del último programa de "¡Boom!" Cuatro

A pesar de que '¡Boom!' ha alcanzado su mejor semana histórica con un 4,4% de cuota de pantalla el miércoles 4 de diciembre, la cadena ha decidido poner fin a su emisión. El concurso ha cerrado su etapa con la emisión de su última entrega este jueves. Al día siguiente, el viernes 6 de diciembre, al ser festivo, la cadena emitirá su habitual programación de Home Cinema, antes de reestructurar por completo sus tardes a partir del lunes 9 de diciembre. Con la salida de '¡Boom!', Cuatro ha anunciado cambios en su programación vespertina. A partir del próximo lunes, la parrilla de la cadena quedará organizada de la siguiente manera:

15:30 horas: 'Todo es Mentira', presentado por Risto Mejide, ampliará su duración hasta las 18:30 horas.

18:30 horas: 'Lo sabe, no lo sabe', el concurso callejero conducido por Xuso Jones, ocupará el espacio dejado por '¡Boom!' con una doble entrega diaria .

. 20:00 horas: 'Noticias Cuatro 2' mantendrá su horario habitual.

"¡Boom!' Mediaset

La decisión de otorgar una mayor presencia a 'Lo sabe, no lo sabe' se basa en su buen desempeño desde su estreno, con una media cercana al 5% de cuota de pantalla. Este concurso, que enfrenta a los participantes a responder preguntas a través de desconocidos en la calle, ha conseguido consolidarse como una de las apuestas más exitosas de Cuatro en la temporada actual.

Desde Mediaset se ha indicado que la permanencia de 'Lo sabe, no lo sabe' en la franja vespertina dependerá de su evolución en términos de audiencia. Por el momento, el concurso será el encargado de llenar el hueco dejado por '¡Boom!' mientras el grupo analiza su rendimiento. No se descarta la posibilidad de introducir nuevos formatos en el futuro si los resultados no son los esperados. Además, el adiós de '¡Boom!' marca el fin de una etapa breve pero intensa para Christian Gálvez, quien deberá esperar nuevas oportunidades dentro de la parrilla televisiva de Telecinco o Cuatro.