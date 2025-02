Este va a ser el juez que sustituya a Carlos Latre en "Tu cara me suena"

La duodécima edición de "Tu cara me suena" coge forma con tres concursantes oficiales confirmados por el grupo Atresmedia y otros que de momentos son rumores, aunque rumores con mucho fundamento. Anoche en "El Hormiguero", Àngel Llàcer regresaba al plató de las hormigas más famosas de la televisión para presentar esta nueva edición de uno de los certámenes oficiales más famosos de la televisión en nuestro país, además de actualizar su estado de salud tras una grave enfermedad que ha sufrido el jurado y director de teatro tras un viaje en el pasado a Vietnam. En la entrevista, Llàcer desveló uno de los grandes secretos de esta nueva edición de "Tu cara me suena", el sustituto de Carlos Latre en la mesa del jurado, que será un viejo conocido del programa, el gran cómico y presentador madrileño, Florentino Fernández.

Experiencia en el programa

El 28 de septiembre de 2011, Antena 3 hacía una apuesta muy fuerte por un formato televisivo sorprendente, que ponía a prueba la capacidad actoral y musical de las celebridades de nuestro país, ya que no solo había que cantar de manera decente, sino que la imitación del personaje adquiere un valor añadido diferencial para la valoración de un jurado que ha sufrido muchas modificaciones a lo largo de las once ediciones emitidas en el Prime Time de Atresmedia, pero que siempre ha contado con la presencia de Àngel Llàcer y Carlos Latre. El director teatral catalán regresará a los platós de televisión tras su larga enfermedad con la duodécima edición de "TCMS", reencontrándose con Manel Fuentes, Cheno, Lolita Flores, pero no con Carlos Latre, que en septiembre emigró hacia la carretera de Fuencarral, fracasando en el intento de acceder a una gran cuota de pantalla dentro del Access Prime Time. Ahora sabemos que será Florentino Fernández quien sustituya al humorista que trabaja ahora para el grupo Mediaset, concretamente haciendo imitaciones y caracterizaciones, con alguna crítica que otra en redes, en "El programa de Ana Rosa" en Telecinco.

Florentino Fernández tiene una dilatada experiencia en el concurso de Antena 3, siendo concursante invitado en más de una ocasión además ser participante de pleno derecho en la tercera edición del programa, quedando en quinta posición. En la última edición de "Tu cara me suena" ya realizó funciones de jurados sustituyendo a Àngel Llàcer, aunque en esta duodécima temporada será fijo en esta cuestión.