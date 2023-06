La cita más surrealista de 'First Dates': "Me siento incómoda porque eres calvo"

No todas las citas en el programa 'First Dates' tienen un final feliz. En el último episodio emitido hasta la fecha del programa de Cuatro, el encuentro resultó tan desastrosa que ambos comensales abandonaron el restaurante precipitadamente y decidieron no seguir cenando juntos.

El objetivo principal de 'First Dates' es ayudar a sus participantes a encontrar el amor o, al menos, encauzarlos en su búsqueda. Con tantas citas a ciegas teniendo lugar en el dating show, es probable que algunas salgan bien y otras simplemente no funcionen.

Los comensales se presentan frente a las cámaras sin filtros ni contrastes. Algunas historias del programa presentado por Carlos Sobera son tan surrealistas que resulta difícil creer que sean reales.

Es el caso de la cita en cuestión; en esta ocasión, la cena era entre Eloy y Mercedes. El sevillano buscaba, bajo el amparo del sentido común, "una chica normal, buena y cariñosa, no pido más de lo que puedo ofrecer". Aseguró que nunca había tenido "una relación seria", ya que tampoco había tenido muchas oportunidades de conocer chicas. Por su parte, Mercedes reveló que no había sido "respetada en el amor" y buscaba un hombre que fuera "fiel".

Desafortunadamente, la cita no comenzó como esperaban. A Mercedes no le gustó el aspecto físico de Eloy desde el principio. Intentaron hablar de sus aficiones, pero Eloy confesó que no practicaba la meditación ni creía en cosas espirituales. Al enterarse de esto, Mercedes expresó su desagrado y confesó que "no me gustan los calvos".

Ante estas dos revelaciones, Mercedes decidió que no quería continuar con la cita, ya que no se sentía cómoda con Eloy. Por su parte, Eloy también expresó su deseo de irse. "Me voy, no soporto su falta de educación", balbuceó mientras salía del restaurante de 'First Dates'. "Y a mí me gustan delgadas, pero eso no quita que yo no me pueda sentar a la mesa con una persona que no esté delgada y podamos tener una conversación", añadió el pretendiente, demostrando mucha más educación que ella, en privado.