Una concursante de 'La Ruleta de la Suerte' resuelve el panel final en... ¡3 segundos!

Paula, una joven estudiante de 24 años, ha sorprendido a todos en 'La Ruleta de la Suerte', el famoso concurso de Antena 3. Con una rapidez impresionante, Paula ha conseguido resolver el panel final en tan solo tres segundos, llevándose a casa un premio total de 5.700 euros. Su agilidad y conocimiento geográfico la llevaron al éxito, dejando boquiabiertos tanto al presentador, Jorge Fernández, como al público.

Al comienzo del programa Paula, originaria de Asturias, se ha presentado como una estudiante de doble grado en terapia ocupacional y lengua de signos. Durante la emisión, ha compartido su pasión por las manualidades, en especial el ganchillo, actividad que había comenzado hacía solo dos meses después de inspirarse en su abuela. "Vi a mi abuela haciéndome un top de ganchillo y pensé que debía intentarlo, ¡ahora no puedo parar!", ha contado con entusiasmo.

Panel final de 'La Ruleta de la Suerte' Atresmedia

El éxito de Paula no fue casualidad. Desde el principio ha demostrado gran habilidad y rapidez al resolver el primer panel propuesto, lo que le ha permitido ir sumando dinero de manera constante. Sin embargo, no ha sido un camino fácil: su principal competidor, Carlos, ha terminado el concurso con 2.142 euros. Pero una última tirada afortunada le ha dado a Paula la ventaja necesaria para finalizar con 2.200 euros y asegurarse el pase al panel final. En la ronda decisiva, Paula contaba con cinco segundos de ventaja para resolver el panel, pero sorprendentemente no los ha necesitado. Con solo tres segundos y tras recibir las letras preseleccionadas (r, s, y, f y o), Paula ha elegido las letras c, l, n y a, lo que le ha permitido casi completar el panel. En cuestión de segundos, Paula ha dado la respuesta correcta: Avilés, Villaviciosa y Cangas de Onís, tres municipios asturianos. La joven ha acertado de lleno, ganándose el aplauso del público y la admiración del presentador, quien le ha dijo: "¡Te han sobrado 12 segundos!".

Por su parte, Paula, emocionada, no ha podido contener su alegría al darse cuenta de que había ganado 3.500 euros adicionales, sumando un total de 5.700 euros. En su despedida, ha comentado su amor por la geografía y los pueblos de España, señalando que ahora tenía un motivo más para visitar esos tres municipios asturianos.

Un éxito imbatible año tras año en audiencia

'La Ruleta de la Suerte' sigue siendo un fenómeno televisivo en España, con una audiencia diaria superior al 20% de share. A pesar de sus 18 años en pantalla, el programa no muestra signos de desgaste y continúa siendo el líder indiscutible de su franja horaria. Con su reciente incursión en el prime time de los sábados, el formato ha demostrado su capacidad de reinvención y éxito continuado, consolidándose como uno de los concursos más populares de la televisión en nuestro país.