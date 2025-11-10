Con un pobre 9,4% de share en su primer debate, 'Gran Hermano 20' sorprendía tanto a los telespectadores como a los integrantes de la nueva casa de Tres Cantos con las primeras nominaciones de esta nueva edición del reality por excelencia de la televisión española. Ion Aramendi, (presentador del debate de 'Gran Hermano 20'), comentó en la primera gala del reality que no habría nominaciones en estas primeras semanas, el concurso de Mediaset ha señalado a cuatro concursantes tras apenas 72 horas de convivencia en la casa de 'Gran Hermano'. A continuación, conoce los primeros cuatro concursantes nominados en 'Gran Hermano 20' y descubre como puedes votar para convertir en el primer expulsado a uno de los primeros candidatos.

Aroa, Lorena, Patricia o Raúl: uno de ellos se convertirá en el primer expulsado de 'Gran Hermano 20'

A través del servicio de streaming del grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral, Mediaset Infinity, puedes ver las 24 horas de 'Gran Hermano 20' con dos señales disponibles al igual que puedes decidir que primer concursante será expulsado en la gala de este jueves 13 de noviembre. Durante el estreno de 'Gran Hermano 20', Edurne e Íñigo fueron los únicos concursantes en conseguir la inmunidad, convirtiendo al resto de participantes en posibles nominados. Tras varias dinámicas en la noche de ayer, con pruebas de habilidad y salvaciones entre ellos, Aroa, Lorena, Patricia o Raúl quedaron señalados y se convierten en los primeros nominados de esta nueva edición del reality de Mediaset. Los telespectadores del certamenliderado por Jorge Javier Vázquez (jueves) e Ion Aramendi (domingo) serán los encargados de elegir el primer concursante expulsado de 'Gran Hermano 20'.