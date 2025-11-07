Telecinco mostró ayer sus cartas y enseñó su gran apuesta en este primer trimestre del curso televisivo 25/26. El estreno de 'Gran Hermano 20' arranca con fuerza pero no logra superar el millón de espectadores de media en Telecinco, en una noche mágica en lo estético, gracias al espectacular despliegue organizado por el grupo de comunicación situado en la carretera de Fuencarral. Norias, tómbolas y el mayor premio posible en esta feria de 'Gran Hermano', conseguir ser concursante oficial y acceder a la nueva casa situada en Tres Cantos. En cuanto a audiencias, a pesar de ser líder en su franja, 'Gran Hermano 20' se queda lejos del millón de espectadores de media (889.000 para ser exactos), con un share del 15,8%, un dato que buscarán mejorar en estas próximas semanas, en las que no tendremos nominaciones tal y como anunció Ion Aramendi (maestro de ceremonias de los debates de 'Gran Hermano 20') en el plató de Mediaset.

Una gala inaugural llena de sorpresas, giros y emociones marca el comienzo de 'Gran Hermano 20' en Telecinco

Telecinco abrió las puertas de 'Gran Hermano 20' con una gala inaugural que quiso dejar claro su propósito: hacer historia. Jorge Javier Vázquezestrenó por primera vez el reality desde el interior de la flamante casa de Tres Cantos, donde conoció a los tres primeros habitantes del concurso. Mientras tanto, Nagore Robles animaba la noche desde una feria de atracciones improvisada en el exterior de Mediaset, acompañada por Payasín y varios aspirantes que esperaban su momento de gloria. Finalmente, se reveló la lista de los 20 concursantes oficiales, aunque solo 16 entraron en la casa principal. Los otros cuatro (Rocío, Noah, Cristian y Sofía) fueron destinados al llamado "Oasis", un espacio paralelo cargado de misterio. Sofía incluso creyó haber sido expulsada hasta descubrir que su salida era una falsa eliminación, parte del juego de despistes que promete marcar la temporada.

Las primeras historias no tardaron en encender las emociones. Desirée y Rocío, amigas de Jerez, protagonizaron el primer drama de la edición cuando una de ellas tuvo que abandonar de inmediato… para después descubrir que no todo estaba perdido. Diego también dio pie a la primera trama familiar al confesar su ruptura con su hermano Marcos, quien renunció a concursar por respeto a su madre. Y entre tanto giro, el programa presentó su "pajarera": un peculiar refugio donde Edurne e Íñigo, compañeros de casting con pasado común, vivirán disfrazados de aves a cambio de inmunidad. 'Gran Hermano 20' comenzó su vuelo prometiendo emociones, giros y un regreso a la esencia más imprevisible del formato.