Quién es quién en 'Gran Hermano 20: conoce a todos los concursantes, sus secretos y las primeras tramas del reality de Telecinco

Descubre el perfil completo de los concursantes de 'Gran Hermano 20': sus edades, profesiones, historias personales y las sorpresas que ya están dando que hablar en la nueva edición del reality más famoso de Telecinco

Todos los concursantes de 'Gran Hermano 20' en el salón de la nueva casa de Tres Cantos
Javier Corpas
Madrid Creada:
Última actualización:

Telecinco dio ayer el pistoletazo de salida a 'Gran Hermano 20', la gran apuesta del grupo Mediaset en este primer trimestre del curso televisivo 25/26. Tras una primera gala llena de novedades, en la que los exteriores de Fuencarral se convirtieron en una auténtica feria, al final de la noche conocimos a los concursantes oficiales de esta nueva edición del reality más famoso de nuestra televisión. ¿Quién es quién en 'Gran Hermano 20'? Tras Mamadou, conoce a todos los concursantes hasta ahora que formaran parte de esta edición del concurso de Telecinco y descubre sus secretos y las primeras tramas del programa.

Los perfiles de los concursantes de 'Gran Hermano 20': personalidades, secretos y las primeras conexiones dentro de la casa

La nueva generación de 'Gran Hermano 20' llega cargada de energía, diversidad y muchas historias personales. Aroa, asesora comercial de 22 años, entró entre lágrimas y con la ilusión de cumplir un sueño familiar. Desirée y Rocío, inseparables amigas de Jerez, protagonizaron el primer drama al tener que separarse nada más comenzar. Desde Las Palmas, Jonay promete aportar humor y carisma, mientras Belén, gallega afincada en Cataluña, llega con las ideas claras y su estilo propio. Diego, militar madrileño y amante de los caballos, afronta la experiencia tras un tenso desencuentro familiar, y Paula, valenciana de profundas convicciones religiosas, espera que la fe le acompañe hasta el maletín. Aquilino, con su carácter pasional y teatral, aspira a brillar en cada gala, mientras Mamadou, el primer confirmado del casting, aporta sensibilidad y frescura con su sueño de convertirse en modelo. Lorena, fiestera y segura de sí misma, promete intensidad en cada paso, y Raúl, jugador profesional de póker, entra decidido a demostrar que la estrategia también se juega dentro de la casa.

El grupo se completa con perfiles igual de potentes. Almudena, de Tomelloso, presume de estrategia y carácter competitivo, mientras Sofía y Noah, pareja dentro y fuera del reality, prometen dar juego con su relación. Patricia, madre de mellizas y amante del lujo, busca reconectar consigo misma en esta aventura. José Manuel, el carismático Míster Sevilla, combina elegancia y seducción, y Edurne, barcelonesa segura y perfeccionista, confiesa que no soporta el desorden ni las malas formas. Íñigo, vasco de corazón tierno, participa con la ilusión de vivir una etapa diferente junto a su inseparable perra Bruma. Desde Madrid, Joon (ganador de 'Uno de GH20') aporta un toque internacional con su mezcla de raíces coreanas y espíritu español, y Cristian, feriante de toda la vida, busca por fin pensar en sí mismo y disfrutar de la experiencia.

