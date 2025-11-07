Quién es quién en 'Gran Hermano 20: conoce a todos los concursantes, sus secretos y las primeras tramas del reality de Telecinco

Telecinco dio ayer el pistoletazo de salida a 'Gran Hermano 20', la gran apuesta del grupo Mediaset en este primer trimestre del curso televisivo 25/26. Tras una primera gala llena de novedades, en la que los exteriores de Fuencarral se convirtieron en una auténtica feria, al final de la noche conocimos a los concursantes oficiales de esta nueva edición del reality más famoso de nuestra televisión. ¿Quién es quién en 'Gran Hermano 20'? Tras Mamadou, conoce a todos los concursantes hasta ahora que formaran parte de esta edición del concurso de Telecinco y descubre sus secretos y las primeras tramas del programa.

Los perfiles de los concursantes de 'Gran Hermano 20': personalidades, secretos y las primeras conexiones dentro de la casa

La nueva generación de 'Gran Hermano 20' llega cargada de energía, diversidad y muchas historias personales. Aroa, asesora comercial de 22 años, entró entre lágrimas y con la ilusión de cumplir un sueño familiar. Desirée y Rocío, inseparables amigas de Jerez, protagonizaron el primer drama al tener que separarse nada más comenzar. Desde Las Palmas, Jonay promete aportar humor y carisma, mientras Belén, gallega afincada en Cataluña, llega con las ideas claras y su estilo propio. Diego, militar madrileño y amante de los caballos, afronta la experiencia tras un tenso desencuentro familiar, y Paula, valenciana de profundas convicciones religiosas, espera que la fe le acompañe hasta el maletín. Aquilino, con su carácter pasional y teatral, aspira a brillar en cada gala, mientras Mamadou, el primer confirmado del casting, aporta sensibilidad y frescura con su sueño de convertirse en modelo. Lorena, fiestera y segura de sí misma, promete intensidad en cada paso, y Raúl, jugador profesional de póker, entra decidido a demostrar que la estrategia también se juega dentro de la casa.

El grupo se completa con perfiles igual de potentes. Almudena, de Tomelloso, presume de estrategia y carácter competitivo, mientras Sofía y Noah, pareja dentro y fuera del reality, prometen dar juego con su relación. Patricia, madre de mellizas y amante del lujo, busca reconectar consigo misma en esta aventura. José Manuel, el carismático Míster Sevilla, combina elegancia y seducción, y Edurne, barcelonesa segura y perfeccionista, confiesa que no soporta el desorden ni las malas formas. Íñigo, vasco de corazón tierno, participa con la ilusión de vivir una etapa diferente junto a su inseparable perra Bruma. Desde Madrid, Joon (ganador de 'Uno de GH20') aporta un toque internacional con su mezcla de raíces coreanas y espíritu español, y Cristian, feriante de toda la vida, busca por fin pensar en sí mismo y disfrutar de la experiencia.