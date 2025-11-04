La nueva casa de 'Gran Hermano' espera a sus participantes: primeras imágenes de la vivienda única en el mundo

Los preparativos para dar inicio a la vigésima temporada de 'Gran Hermano' están más que listos y, el próximo 6 de noviembre a partir de las 22:00 horas, los nuevos concursantes del reality pisarán por primera vez la nueva casa localizada en Tres Cantos y que Mediaset se ha encargado de dar a conocer al público con las primeras fotos del nuevo hogar y que puedes echar un vistazo a continuación.

Las cámaras ya están listas en la infraestructura de más de 1.700 metros cuadrados, la más avanzada jamás construida para el programa, para grabar el día a día de los participantes anónimos de entre 20 y 50 años procedentes de distintas regiones del país.

La vivienda será un 40% más amplia, además de ser más luminosa y sostenible. Asimismo, contará con estancias inéditas como patios interiores, un invernadero, un gimnasio indoor y un espectacular jardín. Por otro lado, como una de las grandes novedades, integrará su icónico confesionario en el propio salón, separado por un cristal inteligente que se volverá opaco cuando esté ocupado.

El cambio con la antigua vivienda ha sido tan significativo que esta será una casa única en el mundo, equipada con tecnología de última generación que transformará por completo la forma de producir y realizar el formato, según ha destacado el grupo de comunicación.

De esta forma, con la ayuda de los avances audiovisuales y narrativos, el programa busca ofrecer una experiencia más inmersiva, visual y moderna tanto para los concursantes como para los espectadores, que promete marcar un antes y un después.

Jorge Javier Vázquez será el encargado de dar el pistoletazo de salida a la temporada 20 y lo hará dentro de la nueva vivienda, donde presentará un espacio inédito que será clave en el desarrollo de la edición. Además, se celebrará un gran evento temático en los exteriores de Mediaset, donde se confirmará el casting definitivo.

Un casting en el que estará Mamadou, el primer joven confirmado y que a sus 22 años trabaja en Renfe, además de estudiar Administración, pero que sueña con convertirse en modelo. "Muchísimas gracias por esta oportunidad, estoy flipando, no me lo creo", fueron sus primeras palabras tras conocer que su nombre había sido uno de los elegidos.

La nueva edición tendrá dos galas semanales que se podrán ver en Telecinco. La primera de ellas tendrá lugar los jueves con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias, mientras que Ion Aramendi tomará el relevo los domingos.

Por otro lado, el grupo de comunicación con sede en la calle Fuencarral ha apostado por estrenar un formato previo a las galas bajo el título 'GH. La Vida en Directo', que se emitirá de lunes a viernes a las 20:15 horas y mostrará la última hora de la convivencia, conexiones en directo y dinámicas que influirán en el día a día de los habitantes. Nagore Robles tomará el relevo de Jorge Javier los viernes.