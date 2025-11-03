Telecinco recompensa a Nagore Robles y se convierte en la nueva presentadora de 'Gran Hermano 20'

Este jueves 6 de noviembre a las 22:00, gran estreno de 'Gran Hermano 20' que contará con Jorge Javier Vázquez como maestro de ceremonias pero no estará solo en esta faceta. Telecinco recompensa a Nagore Robles y se convierte en nueva presentadora de 'Gran Hermano 20'. La colaboradora de televisión se ha encargado de presentar el certamen 'Uno de GH20' para Mediaset Infinity y este trabajo ha sido reconocido por el grupo de comunicación de la carretera de Fuencarral ascendiendo a Nagore Robles a la gala inaugural de 'Gran Hermano 20', que comandará junto a la estrella catalana de Mediaset.

Este miércoles conoceremos un concursante más de la vigésima edición de 'Gran Hermano' durante la gala final de 'Uno de GH20'. Este no es el único contenido especial relacionado con el reality por excelencia de Telecinco, ya que desde la semana que viene, las tardes de la cadena principal de Mediaset se llenaran con la última hora y toda la actualidad de 'Gran Hermano' con el programa 'GH: La vida en directo', desde las 20:15 hasta las 21:00. Este magacín estará comandado por los mismo protagonistas que la gala inaugural. Jorge Javier Vázquez presentará de lunes a jueves y los viernes le cederá el testigo a Nagore Robles, tal y como se anunció ayer durante el último debate de la segunda edición de 'Supervivientes All Stars'.

'Gran Hermano 20' presenta a su primer concursante oficial

Así es Mamadou, el primer concursante confirmado de 'Gran Hermano 20' Telecinco

El regreso de 'Gran Hermano 20' a Telecinco ya tiene su primer gran protagonista. Durante el programa conducido por Jorge Javier Vázquez, se ha anunciado al primer concursante oficial de esta nueva edición: Mamadou, un joven de 22 años que estudia Administración y trabaja en Renfe, aunque confiesa que su verdadera pasión es el modelaje. Siempre lleva un peine consigo y asegura estar viviendo un sueño tras conocer la noticia: “Muchísimas gracias por esta oportunidad, estoy flipando, no me lo creo”, dijo visiblemente emocionado. El joven también protagonizó un momento curioso al pedir perdón en directo “a una persona” por haberle mentido sobre su estado de salud para poder asistir a la fase final del casting.