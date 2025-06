El consejo de Alfonso Arús a Álvaro Morata tras su reconciliación con Alice Campello: "No hay que romper las fotografías"

Álvaro Morata y Alice Campello han hablado largo y tendido sobre su separación y posterior reconciliación en el documental realizado por Movistar Plus+ 'Morata: No saben quién soy'. Su ruptura sorprendió a muchos pero la pareja hispano-italiana superó la adversidades con una segunda oportunidad que ha servido para que Alfonso Arús, maestro de ceremonias de laSexta, haga de figura paterna con el capitán de la Selección Española campeona de Europa, brindándole un consejo muy importante de cara a la ruptura, una lección que no solo debe ser escuchada por Morata, si no por todo el mundo.

Así se sincera Morata sobre Alice Campello

Morata ha hablado largo y tendido sobre cómo vivió todo el proceso de la ruptura con Alice y su posterior reconciliación con la madre de sus cuatro hijos. "Ella es una mujer maravillosa y yo la voy a querer toda la vida", espetaba el futbolista español que admitió que la ruptura de cinco meses con ella fue provocada por una depresión previa y no quiso que su relación sentimental pudiera aumentar este dolor. "No podía poner en riesgo otra vez el coger otra depresión" comentaba Morata mientras que en el documental la empresaria italiana comentó que "ninguno de los dos estaban contentos consigo mismos provocando la separación".

Todos estos problemas han sido resueltos por la pareja, demostrandolo en redes y es aquí donde entra Alfonso Arús, que le ha dado el siguiente consejo en 'Aruser@s' tanto a Álvaro Morata como a todas las parejas del mundo. "No romper las fotografías cuando se rompe. Ahora están celebrando el 8 aniversario de su boda con sus mejores fotos, y no podrían hacerlo si las hubieran roto" espetó así su consejo el maestro de ceremonias de laSexta, recordando que siempre queda lugar para una posible reconciliación después de la ruptura.