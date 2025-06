Ana Rosa y su equipo se sorprenden al descubrir al actor porno "Jordi, El Niño" en el caso Ábalos: “¡Es un tirillas!”

La investigación sobre el caso Ábalos ha dado un inesperado giro televisivo en 'El programa de Ana Rosa', donde se desveló que la mujer implicada, conocida como Letizia Hilton, habría trabajado como actriz porno. La sorpresa aumentó cuando apareció en una imagen junto a un famoso actor del cine para adultos, apodado El Niño Polla. Bibiana Fernández fue quien se atrevió a decir su nombre artístico en directo, desatando una conversación cargada de desconcierto, en la que incluso Ana Rosa no pudo evitar exclamar: “¡Es un tirillas!"

Un momento un pelín pudoroso

Durante la emisión de 'El programa programa de Ana Rosa', se vivió un momento inesperadamente cómico cuando surgieron detalles sobre la mujer relacionada con José Luis Ábalos, quien presuntamente salió de su casa con un pendrive escondido en el pantalón tras un registro policial. La sorpresa no vino solo por el dispositivo, sino por la identidad paralela de esta mujer, conocida también como Letizia Hilton, nombre artístico bajo el que participaba en películas para adultos. La situación se tornó más surrealista cuando se mencionó que en una de las imágenes que circulan aparece acompañada de un actor porno apodado El Niño Polla, lo que desató una reacción bastante incrédula por parte del equipo en plató.

Bibiana Fernández fue quien se atrevió a decir en voz alta el nombre artístico del actor, justificando con humor su intervención: “Lo he dicho yo porque había que decirlo, si no, ¿cómo vamos a saber quién es?”. Ana Rosa no ocultó su desconcierto al ver al hombre en cuestión, soltando entre risas que se trataba de “un tirillas”, contradiciendo la imagen que se esperaba de una “estrella del porno”. Entre bromas sobre la falta que haría ahora una revista como Interviú para documentar estos momentos, dejando claro que, más allá del escándalo político, la historia tiene tintes casi surrealistas que sorprendieron incluso a los colaboradores más veteranos.