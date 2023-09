¿Cuánto sexo ha practicado Aitana en el último mes?

La cantante Aitana estuvo anoche en el programa 'La Resistencia' de Movistar Plus+. En este late night presentado por David Broncano, la artista alicantina tuvo ocasión de presentar su último disco 'Alpha', que vio la luz el pasado 21 de septiembre, además de su gira que comenzará en octubre.

La ex triunfita hizo de todo el en espacio producido por El Terrat: cantó, bailó y hasta pudo abrazarse con una de sus miles de fans. Era la quinta vez, por cierto, que Aitana visitaba el programa que se graba en el Teatro Príncipe de la Gran Vía de Madrid.

La última vez que la artista visitó 'La Resistencia' fue antes de las vacaciones de verano, concretamente el 8 de junio de 2023. Entonces, respondiendo a una de las dos clásicas preguntas, cuánto sexo había practicado en el último mes, ésta dijo lo que sigue:

"Este último mes no tantas porque no he visto a... pero por lo general me gusta", confesaba Aitana en su día haciendo referencia a su pareja, el cantante Sebastián Yatra. "Ha habido menos. ¿Qué digo que luego no vaya a salir en las revistas del corazón?", continuaba desvelando de buen grado para dejar claro a continuación qué piensa del sexo. "De verdad, este mes he estado más tranquila, pero, por lo general, me gusta... el sexo es una cosa súper divertida y no puede ser tabú".

En cambio, fuera por el motivo que fuese, ayer el presentador jiennense no le formuló ninguna de las dos preguntas clásicas a la artista. ¿A qué obedece esto? Lo desconocemos.