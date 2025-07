Clamor contra 'First Dates' por una de sus citas más incómodas: "No paraba de mirarme"

Carlos Sobera lleva nueve años siendo la Celestina de Mediaset gracias a 'First Dates', el espacio de televisión con el que Cuatro compite en el access prime time con titanes de la pequeña pantalla como 'El Hormiguero'. El programa de citas ha tenido grandes aciertos en estos más de 200 capítulos que han emitido desde el año 2016, aunque también ha habido grandes rechazos al final de las citas. Ayer no hubo final feliz entre Josefina y Óscar, debido a la actitud del empresario malagueño, que más que conquistarla provocó pavor en la soltera de 46 años que vino a buscar el amor a la televisión y se llevó una gran decepción y un mal trago.

Una actitud inquietante

Josefina llegó a 'First Dates' con la ilusión de encontrar a alguien que encajase con su exigente visión del amor, pero desde el primer instante dejó claro que no se conformaría con cualquiera. "Yo no ligo porque soy cortada... o son gays, porque en mi casa tengo espejo y también me lo pregunto", confesó entre risas a Carlos Sobera antes de conocer a su cita. La chispa, sin embargo, se apagó antes de encenderse. Óscar, un empresario malagueño de 52 años, intentó romper el hielo con frases como "Suéltate y estate tranquila", pero lejos de ayudar, provocó el primer chispazo de incomodidad. “¿Perdona?”, reaccionó ella, visiblemente molesta, marcando desde ese momento la distancia emocional que mantendría durante toda la velada.

A lo largo de la cena, el ambiente fue tenso y las miradas incómodas. Josefina no ocultó su desagrado: "No me gusta que estén todo el rato ahí mirando", soltó con una sonrisa irónica, incapaz de disimular la incomodidad que le generaba Óscar. “Le brillaban los ojillos mucho… y me sentí superincómoda”, confesó después ante las cámaras. El empresario, desconcertado, lamentó que la cita no avanzara: "¡Chica, que yo no te he hecho nada para que me tengas manía!" A pesar de su ofrecimiento para pagar la cena, Josefina fue clara en su decisión final: "No me he sentido a gusto, porque no eres el tipo de hombre que me gusta y apasiona", poniendo fin a una de las citas más incómodas de la noche.