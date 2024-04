La curiosa anécdota de los calzoncillos de Pedro Acosta en Wallapop

El joven piloto Pedro Acosta fue el invitado estelar en "El Hormiguero" este martes. Esta fue su primera vez en el popular programa de entretenimiento de Atresmedia, que se emite de lunes a jueves entre las 21.45 y las 22.45 horas en Antena 3. Durante la entrevista, el "tiburón de Mazzarón repasó con Pablo Motos su destacado debut en MotoGP a la temprana edad de 19 años, luego de coronarse campeón del mundo de Moto2 en 2023 y convertirse en el segundo piloto más joven en ganar un Mundial en Moto3 en 2021.

Uno de los momentos destacados fue cuando Motos rememoró el adelantamiento a Marc Márquez en Qatar, a lo que Acosta respondió: "Parece más fácil en la televisión que en el circuito". También compartió su experiencia cuando se cae durante una carrera: "Yo fluyo. Es verdad que desde hace dos años me estoy cayendo poco, pero no hay una forma de caer y hay que fluir como la vida misma, como el viento".

Además, Acosta recordó su emotiva reacción al convertirse en campeón del mundo de Moto2: "Yo no lloré por ganar el Mundial, sino porque soy muy cariñoso y me gusta mucho el roce. Hacía tres años que había entrado en ese equipo, que había entrado de rebote".

El piloto también tuvo tiempo para contar una anécdota sobre por qué puso a la venta sus calzoncillos usados en una plataforma de compraventa en línea: "Un día se me ocurrió mirar en Wallapop qué se vendía de Pedro Acosta y vi que se vendían cosas que no eran mías pero decían que sí lo eran. Entonces, me cansé de que se rieran así de mí y pensé que podía reírme yo de ellos vendiendo mis calzoncillos usados, usados pero buenos de victoria".

El joven piloto expresó sus expectativas de cara al futuro con humildad: "No tengo expectativas. Ojalá siga siendo todo tan bonito como lo está siendo ahora". Sin duda, la visita de Pedro Acosta a "El Hormiguero" dejó huella tanto por sus éxitos en las pistas como por su carisma y sinceridad ante las cámaras.