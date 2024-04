Menos de un 1% de los usuarios de Wallapop debería tributar por sus operaciones de venta

Wallapop estima que menos de un 1% de los usuarios de su aplicación son susceptibles de alcanzar los límites de la directiva europea DAC7 que obliga a operadores de plataformas digitales a informar sobre los vendedores que realicen anualmente más de 30 operaciones de venta de bienes con un importe superior a 2.000 euros. Según la plataforma, la mayoría de los más de 19 millones de usuarios no deberá tributar por sus ventas en Wallapop, y estima que menos de un 1% de los usuarios de la plataforma será susceptible de alcanzar los límites de la directiva europea en un año tipo.

Desde la entrada en vigor de la directiva DAC7 en enero 2023, han surgido varias dudas relativas a cómo deben tributar a partir de ahora las transacciones de productos reutilizados. Sin embargo, la plataforma ha aclarado que a pesar de la aprobación de esta nueva directiva, que pretende crear un ecosistema de colaboración más transparente entre plataformas obligadas y las administraciones tributarias, la forma de tributar la compraventa de productos reutilizados no ha cambiado.

En general, la venta de artículos de segunda mano realizada como particular no deberá tributar por el IRPF siempre que no se obtengan beneficios. Este sería el caso de particulares (no empresarios) que vendan sus artículos personales por debajo del precio de compra, es decir, sin que eso genere ningún tipo de ganancia patrimonial: esas ventas no tributarán en el IRPF. Sin embargo, los profesionales que utilicen la aplicación de Wallapop como punto de venta, o aquellos particulares que reciban ganancias de alguna de sus ventas, deberán informar a Hacienda de sus operaciones, además de cumplir con cualquier otra obligación fiscal aplicable.

En este sentido, desde la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) también han remarcado que la realidad es que la forma de tributar por la compraventa de artículos reutilizados no ha cambiado y, en el caso de los vendedores particulares, sólo sería necesario tributar en las ventas por importes superiores a su precio original, algo poco común en las transacciones de segunda mano entre particulares.

Wallapop se ha unido a Aedaf para ofrecer a su comunidad materiales informativos y un seminario para entender las implicaciones de sus ventas de productos reutilizados tras la implementación de la nueva directiva DAC7. Se espera que, en el marco de esta colaboración y durante la campaña de la declaración de la Renta 2023 se presenten materiales informativos y se organice un webinar para vendedores de Wallapop, todo con el objetivo de responder a algunas dudas de usuarios recopiladas por la plataforma, así como mostrar distintos casos de aplicación.