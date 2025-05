David Bisbal, en Universo Calleja: "Todavía me gusta seguir haciendo discos"

La aventura de Jesús Calleja continúa. El programa que se emite todos los miércoles en Telecinco, 'Universo Calleja', sigue dejando momentos únicos para los espectadores. Ahora, las emisiones han cambiado de ubicación y los famosos que le acompañan en esta nueva etapa están descubriendo nuevos lugares increíbles situados en Egipto o en sus alrededores.

Junto al leonés, han salido desde Ras Mohhamed sus invitados actuales: Eva Hache, Santiago Segura, Belén Rueda, David Bisbal y su mujer, Rossana Zanetti. Todos ellos, han tenido algún momento aparte con él para conversar y conocer más en profundidad a la persona que está detrás de cada una de las estrellas en su profesión.

Declaraciones de David Bisbal

Durante la travesía en barco, además de descubrir animales marinos increíbles, han salido a flote las diferentes emociones de los protagonistas. Por ejemplo. el aventurero leonés ha querido tener una charla muy especial junto al cantante almeriense en la cubierta del barco. En un primer momento, Jesús Calleja le preguntó: "¿Ha habido algún momento de desmotivación en el que digas: 'no puedo más'?".

"Lo que sí es cierto es que tengo mis ciclos con los discos", empieza explicando David Bisbal. Además, el cantante añade: "Como las giras son tan largas, a lo mejor un disco te dura dos años. Entonces, a mí me gusta todavía seguir haciendo discos". Igualmente, puntualiza: "Porque tienes la oportunidad de lanzar canciones que son para la radio o más populares... Y hay otras canciones que tú las haces para ti".

Declaraciones de Eva Hache

Además, durante esta última emisión, la cómica Eva Hache y el director de cine, Santiago Segura, recordaron una anécdota muy curiosa que vivieron ambos. Tras hablar de diferentes películas, ella le puso sobre la mesa una situación muy particular: "En una fiesta no me saludó y me dijo después que cómo hacía este tipo de cine".

Entre risas, Santiago Segura confesó que la invitó al estreno de la siguiente película, pero ella no aceptó y recuerda su actitud como "macarra". Ante esta aseveración, Eva Hache detalló: "Es verdad, no me saludaste en el estreno de mi película". Además, posteriormente, al hablar de la película de la cómica, ella concluyó: "Soy muy crítica conmigo misma. Volvería a dirigir porque todo lo que he aprendido no lo puedo tirar a la basura. Es muy difícil".