"Esto es algo que nunca te dije": la impactante confesión de Jesús Calleja a Mercedes Milá

Tras haber dejado atrás las maravillas de Nepal, la odisea protagoniza por Jesús Calleja ha puesto la mirada en la tierra de los faraones y de los desiertos encantados. Egipto se ha convertido en el nuevo escenario de 'Universo Calleja', formato en el que el aventurero por excelencia de la televisión recorre los parajes más increíbles de nuestro planeta junto a unos invitados de renombre.

Para esta segunda etapa de la primera temporada del programa, Calleja se ha visto navegando por el Nilo junto a Mercedes Milá, Rossy de Palma y José Mota. Precisamente, ha sido con la expresentadora de 'Gran Hermano' con la que el de Fresno de la Vega ha podido compartir un momento curioso cuanto menos. Y es que el presentador no pudo contenerse en medio de la travesía, lo que provocó que le hiciera una sorprendente confesión a Milá, que se quedaba atónita.

Removiendo el pasado para navegar hacia el futuro

"Te digo una cosa que nunca te dije... siempre tenías esa rebeldía de decir algo, acojonabas bastante", comentaba sin tapujos Calleja, rememorando las cenas de empresa de Mediaset en las que coincidían. Tal y como Jesús aseguraba, contactar con su compañera de Telecinco para invitarla al programa fue incómodo, algo en lo que Mercedes estaba de acuerdo. "A mí tu mensaje no me gustó, porque somos compañeros y me decías 'estimada Mercedes'... pero me dio igual, te hubiera dicho que 'sí' a todo lo que me hubieras pedido. Sí a todo", le respondió ella.

Jesús Calleja y Mercedes Milá en 'Universo Calleja' Mediaset

Llegó entonces el turno de Milá de someter a Calleja a un interrogatorio. "¿Por qué te empeñas en entrevistarme? Si no te interesa una mierda lo que te voy a contar, porque ya lo sabes todo", comenzó preguntando la presentadora. Jesús entonces revelaba querer "contárselo a los que no lo saben", añadiendo como colofón una pregunta que desconocía sobre ella. "¿Hasta cuando vas a continuar?", le lanzó. Con su característica sinceridad, Mercedes Milá reveló que estaría "hasta que la vida me lo diga y no pueda más". Para ella, "la televisión lo tiene todo", y su presencia en 'Universo Calleja' lo confirma.