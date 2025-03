David Cantero, sorprendido por el revuelo: "Solo yo sé las verdaderas razones..."

Hace unas semanas, Mediaset España anunció el final de la trayectoria profesional en sus 'Informativos Telecinco' de una de las caras más reconocibles en estos últimos años de la cadena. Nada más y nada menos que la ausencia, tras casi 15 años al frente de este contenido, del periodista David Cantero. Los comentarios y las noticias sobre este suceso sorprendente e inesperado no han dejado de producirse.

De hecho, tal y como os hemos contado en LA RAZÓN, este sábado regresó a los estudios para poder despedirse in situ y con una sonrisa en la cara de los que hasta ahora eran sus compañeros. Entre todos ellos, destacó la presencia de la también presentadora María Casado. Ambos se dedicaron mutuamente unas bonitas palabras a través de las redes sociales.

Otro mensaje de David Cantero

Este reencuentro, así lo definieron ellos en sus publicaciones, no ha sido la única información que se ha realizado en las últimas fechas. El propio David Cantero, activo últimamente en sus redes sociales, ha querido mandar otro mensaje a sus seguidores y a los interesados en este asunto a través de un post en su cuenta de Instagram.

El mensaje, que ahora os vamos a hacer llegar, va acompañado de un escueto vídeo en el que se ve a su perro caminando en medio de una pradera en la que no hay nadie más que ellos. La tranquilidad, junto a la música que le ha incorporado, es una muestra del momento actual que vive el presentador. Alejado de todo el ruido que existe por su final en 'Informativos Telecinco'.

Está muy agradecido

"Desde hace días, desde ese día, es un no parar de informaciones y especulaciones más o menos precisas en los medios, en las redes, de mensajes y comentarios entre los que me conocen más y menos, lo veo, lo escucho y lo leo con cierta distancia, como si se hablara de otra persona, es curioso. No me puedo quejar, todos me están tratando de maravilla", comienza el mensaje.

Además, David Cantero añade: "Ni por asomo imaginé tanta “expectación”, tanto revuelo. En fin, solo yo sé las verdaderas razones, los detalles, y no creo que nada de eso tenga ya demasiada importancia. La vida sigue, el camino es largo, se pierde siempre en el horizonte, y yo avanzo por él sereno y confiado, con la conciencia tranquila y la cabeza alta, con dignidad como mi pequeña Haru…".

Por último, concluye: "Cada vez soy más “perro”, un perro viejo y tranquilo, y miro la vida con cierto desdén, relativizando casi todo… No hay nada más, estoy en calma, no hay ni reproches ni arrepentimientos… Insisto, es hermoso, muy hermoso, recibir tanto cariño y respeto, con eso me quedo de momento… Muchísimas gracias una vez más…".