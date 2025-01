El desencanto de un histórico líder de Andalucía con Pedro Sánchez: "Le voté y ahora me doy golpes en el pecho"

Dentro del PSOE hay voces críticas con la gestión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y líder del partido. Uno de ellos es José Rodríguez de la Borbolla, presidente de la Junta de Andalucía desde 1984 hasta 1990, siendo el número 1 del partido socialista hasta el año 88. "Pepote" visitó vía videollamada "Espejo Público" en el que explicó su descontento actual con Pedro Sánchez, a quien llegó a avalar en el pasado y ahora muestra arrepentimiento, llegándose a "dar golpes en el pecho" por la decisión tomada en el pasado. El exlíder sevillano explicó los motivos de su desencanto con Sánchez, muy influenciado sobre todo por la influencia de Puigdemont en el Gobierno de nuestro país.

Deseo de pacto de Estado para evitar los chantajes del independentismo

Susanna Griso quiso saber los motivos por los cuales su descontento actual con Pedro Sánchez y Rodríguez de la Borbolla no tuvo reparo en contestar y enumerar las muchas de las cuestiones en las que difiere con el actual líder del partido a nivel nacional. "Tengo una sensación de abandono, de ausencia de Gobierno, ya que actúa de manera espasmódica, sin estar basado en un programa o en un proyecto, lo que provoca que este completamente desolado ya que el fin principal de un Gobierno es defender a la nación y hacer cumplir sus programas mientras que aquí son las condiciones puestas por los partidos minoritarios quien marcan la hoja de ruta del Gobierno, que tiene como aspiración final durar simplemente. Para durar uno puede hacer muchas cosas, muchas de ellas contradictorias, contradicciones que llevan realizando no solo en estos últimos meses, incluso antes de que se confeccionará el ejecutivo", exponía el exmandatario autonómico en el magacín matinal de Antena 3 su actual descontento con el Gobierno de su partido, ya que en la entrevista se declaró que siempre será socialista aunque tiene dudas de su voto si se tuviera que votar mañana.

El alejamiento con el PP tiene un motivo claro

"En este Gobierno la amnistía era inconstitucional y una vez constituido el ejecutivo ya no hubo problema, como ceder las competencias de inmigración, cuestión que debería ser realizada siempre por los Estados y no por las autonomías" explicaba Rodríguez de la Borbolla que no contentó con el traje realizado hasta el momento al actual Presidente del Gobierno, desenmascaró su posición política tras preferir pactar con Junts que con el Partido Popular del decreto "Ómnibus": "Quiere preservar su imagen de político de izquierdas y para ello intentan día a día tanto Sánchez como el PSOE empujar al Partido Popular a la ultraderecha, evitando todo contacto con el PP para que su papel de izquierdista siga en pie", concluía así su visión con respecto a la situación actual de "su partido" y comentó que echaba de menos "pactos de Estado" entre los dos grandes partidos en ciertas cuestiones que evitarían seguir algunas de las rutas marcadas por los actuales socios de Sánchez.