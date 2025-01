García-Page lanza una puya a Sánchez en 'El Hormiguero': "El PSOE está por encima de cualquier dirigente y de cualquier época"

'El Hormiguero', el programa líder de la franja del access prime time en España, ha recibido este lunes 22 de enero como invitado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, una de las figuras más destacadas y controvertidas del panorama político nacional. Durante su conversación con Pablo Motos, el político socialista ha abordado cuestiones clave sobre la política nacional, sus vivencias personales y su relación con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). La entrevista ha estado marcada por el estilo cercano y directo de García-Page, que no ha rehuido de ninguna pregunta, además de incluir momentos de humor y anécdotas personales. Como ha señalado Pablo Motos al inicio del programa: "Relajaros en casa porque hoy tenemos un programón".

Durante la charla, García-Page ha hablado sobre los inicios de su carrera política, confesando que decidió dedicarse a la política desde muy joven. "Comencé a los 16 años, pero fue algo instintivo. Decidí ir a la sede del PSOE sin pensarlo mucho. Hay gente que dice que ni siquiera tenía uso de razón", ha comentado entre risas. También ha enfatizado su orgullo por haber elegido esta profesión, pese a la percepción negativa que a menudo enfrenta. "No voy a pedir perdón por dedicarme a la política", ha afirmado rotundo.

El presidente manchego ha reflexionado también sobre su infancia y su familia. Hijo de padres humildes y criado en una época difícil, García-Page ha relatado cómo creció en un entorno de austeridad marcado por las secuelas de la posguerra. "Somos cinco hermanos, aunque mis padres solo querían uno. Eran herederos de una época dura, siempre ahorrando por lo que pudiera ocurrir. No vi el mar hasta los 15 años", ha recordado. A lo largo de la entrevista, García-Page ha reafirmado su lealtad al PSOE, aunque no ha evitado lanzar críticas veladas al liderazgo actual del partido. "El PSOE está por encima de cualquier dirigente y de cualquier época. Yo llevo más tiempo en el partido del que pueden llevar algunos decidiendo en nombre de él", ha subrayado.

Por otra parte, al ser cuestionado sobre su relación con Pedro Sánchez, el presidente manchego ha sido claro: "Mi relación con él es puramente institucional. No creo que le dé muchas alegrías, aunque me gustaría, porque la suerte del presidente será la suerte del país". García-Page también ha criticado los pactos con partidos como Bildu y Junts, expresando su desacuerdo con las estrategias actuales del gobierno socialista: "La Moncloa no debería depender de pequeñas minorías. Ojalá volvamos a espacios de grandes consensos". Asimismo, cuando Pablo Motos le ha preguntado si el PSOE había traicionado sus valores para mantenerse en el poder, García-Page ha sido contundente: "Creo que se han estirado demasiado los valores del partido, y eso me duele. El PSOE debe replantearse cómo gobernar para volver a ser un partido mayoritario".

Humor, familia y anécdotas personales

Uno de los momentos más distendidos de la noche ha llegado cuando García-Page ha hablado sobre su relación con su hermano gemelo, quien a menudo es confundido con él. "Una vez en un mitin mío, mi hermano entró y toda la gente le empezó a aplaudir, pensando que era yo. Incluso se han pensado que engañaba a mi mujer porque vieron a mi cuñada con él", ha relatado entre risas. También ha revelado que, aunque comparte un vínculo muy cercano con su gemelo, ambos han seguido caminos distintos. "Él se dio de baja del PSOE en la época de la amnistía, pero yo nunca he tenido esa tentación. Tengo más vocación política y más libertad para decidir por mi cuenta", ha señalado. Otro tema que ha despertado curiosidad ha sido su pasión por los viajes en coche. "El viaje más largo que he hecho fue a Burdeos a comer y volver. Me gusta conducir y no tengo pereza".

En otro orden de cosas, García-Page ha aprovechado la entrevista para reflexionar sobre la situación actual de España y la política nacional. El político socialista ha mostrado su optimismo hacia el país, destacando la resiliencia de los españoles: "Somos la nación más poderosa del mundo porque llevamos 500 años intentando destrozarnos a nosotros mismos y no lo conseguimos". Sin embargo, también ha criticado el auge del populismo y la polarización: "El Congreso se está convirtiendo en un show, y eso me duele. Creo que en España nos estamos quitando el populismo que surgió tras la crisis de 2007, pero aún queda camino por recorrer". Además, al referirse a figuras como Carles Puigdemont, García-Page ha expresado su rechazo hacia su influencia en la política nacional: "Lamento que el mando a distancia lo tenga Puigdemont, un hombre que no quiere España".

La entrevista ha concluido con una pregunta directa de Pablo Motos sobre las declaraciones de Felipe González, quien en su día sugirió que García-Page podría ser un buen candidato para liderar el PSOE. Aunque Page ha restado importancia al comentario, el toledano ha afirmado que muchos dentro del partido comparten su visión: "Hay mucha gente que piensa igual que yo, aunque no tienen la tribuna para decirlo en público". Con un estilo carismático y directo, Emiliano García-Page ha ofrecido sin duda alguna en 'El Hormiguero' una mezcla de política, humor y reflexiones personales, consolidando su imagen como una de las voces más críticas y destacadas dentro del PSOE.