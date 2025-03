Un divulgador, contundente contra los terraplanistas en 'Conspiranoicos': "Hemos hecho una tribu de los tontos del pueblo"

A finales del mes de enero de este mismo año, el exfutbolista Javi Poves tuvo gran éxito en redes sociales tras exponer de manera pública su teoría sobre la Tierra plana. Unas palabras que le permitieron acudir a diversas tertulias de radio y televisión. Durante varias semanas, fue uno de los personajes públicos más conocidos en España.

Tal y como os contábamos en LA RAZÓN, el programa de laSexta 'Conspiranoicos' decidió hacer una emisión especial acerca de su figura y las cuestiones que él defiende. De hecho, desde ese canal le respondieron de manera contundente a través de ciencia y datos históricos. Además, quisieron ir un paso más allá y destapar el negocio que existe en la actualidad detrás del terraplanismo.

Contundente opinión de un divulgador

Ahora, 'Conspiranoicos' ha querido volver a tratar el tema debido al auge de este tipo de pensamientos entre la sociedad. Su intención era explicar el motivo por el que la gente cree en este "bulo" y por qué hay personas que sigan insistiendo en ello aunque existencias evidencias que tiran abajo estas teorías tan particulares. Por ello, el programa presentado por Jokin Castellón tuvo en 'Conspiranoicos' al divulgador Daniel Sánchez-Crespo.

En una de sus primeras intervenciones, puso en duda los pensamientos de Javier Poves: "Esta gente se está agarrando a esto porque es su camino a sus cinco minutos de gloria y fama. Si es que la da, porque a mí me da una mezcla de risa y pena. Sinceramente, creo que no se lo cree. Lo que pasa es que ha encontrado una estrategia vital que le ha funcionado". Además, incide en la importancia de reconocer que esta teoría es como una epidemia. "Lo que genera dinero a las redes sociales es cuando hay respuestas, controversia, pelea. Las redes sociales viven de ese mal rollo", apunta el divulgador.

Además, fue muy contundente a la hora de seguir desmintiendo a las personas que sí consideran válidas estas teorías. De hecho, para finalizar su intervención dejo una frase a destacar: "Lo que estoy haciendo es llamarles idiotas a la cara, es lo que deberíamos de hacer todos". Insistió en la importancia de no dejar que crezcan estas teorías y la relevancia que parecen tener en redes sociales. "El 98% de la población mundial no es cospiranoica, el 2% lo es. No hay más".

Por último, Daniel Sánchez-Crespo concluyó: "Hemos hecho una tribu de los tontos del pueblo. El tonto del pueblo antes como mucho hablaba con el caballo y se entretenía con él. Ahora con las redes sociales tenemos a todos los tontos del pueblo que se han unido. Son un 2%, pero gritan mucho para parecer que son un 10 o un 15".