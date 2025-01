"Conspiranoicos" destapa el negocio detrás del terraplanismo que expone Javi Poves

El terraplanismo ha vuelto a ser noticia en los medios españoles, y todo gracias a Javi Poves. El exfutbolista, que en los últimos días ha estado en varias cadenas de radio y televisión difundiendo su particular visión del mundo, se ha convertido en la cara visible de un movimiento que, pese a ser refutado una y otra vez por la ciencia, sigue captando la atención mediática.

Este jueves, "Conspiranoicos", el programa de laSexta conducido por Jokin Castellón, analizó el fenómeno Poves y respondió con hechos a sus declaraciones. Tras repasar su paso por "El Partidazo de COPE", "TardeAR", "Espejo Público" y "En boca de todos", el espacio de Atresmedia desmontó su discurso con la ayuda de expertos en divulgación y pensamiento crítico.

Uno de los que alzó la voz fue Sebastián Álvaro, creador de "Al filo de lo imposible", quien ha dado la vuelta al mundo en múltiples expediciones. “He viajado por los cinco continentes y jamás me he encontrado con un precipicio. Lo que sí he hecho es rodear el planeta y regresar al mismo punto de partida”, ironizó el aventurero. Para él, resulta asombroso que en pleno siglo XXI aún haya quienes defiendan estas teorías, contradiciendo siglos de conocimiento científico acumulado.

David Pastor Vico, filósofo y colaborador del programa, llevó la discusión un paso más allá al plantear una reflexión sobre el concepto de la "verdad alternativa". “Los terraplanistas dicen que la versión oficial es una mentira impuesta, pero... ¿qué pasa si aplicamos esa lógica a sus propias teorías? ¿Y si George Soros estuviera financiando el terraplanismo? ¿Qué intereses puede haber en convencer a la gente de que la Tierra es plana?”, planteó con ironía.

El programa también abordó cómo Poves ha aprovechado su visibilidad para construir una imagen de "disidente" en los medios. Mientras algunos presentadores se lo tomaban a broma, otros han intentado rebatir sus argumentos en directo, aunque sin demasiado éxito, ya que el exfutbolista evita entrar en explicaciones científicas.

Más allá del caso de Poves, "Conspiranoicos" subrayó el peligro de la difusión de este tipo de discursos en horario de máxima audiencia. Aunque parezcan inofensivos o hasta cómicos, refuerzan la desconfianza en el conocimiento científico y la educación, dando espacio a teorías que, con el altavoz adecuado, pueden calar en personas más influenciables.

Con un toque de humor y mucha información contrastada, el programa de laSexta cerró el debate dejando claro que la evidencia es inapelable: la Tierra no es plana. Pero el negocio de la desinformación sigue girando... como el planeta.