"GH Dúo 3" elige a sus primeros finalistas de manera "explosiva"

El anuncio definitivo por parte de Mediaset del estreno de la nueva edición de "Supervivientes" para el próximo 6 de marzo ha precipitado todos los acontecimientos en otro de sus programas más destacados: "GH Dúo 3". De hecho, en la última emisión se han vivido varios acontecimientos relevantes para la finalización de la tercera edición concurso.

Por tanto, desde el inicio, el presentador del programa (Carlos Sobera) generó mucha ilusión e intriga entre los espectadores por saber cómo se iban a suceder los acontecimientos. Ha sido un programa muy completo: se ha vivido la expulsión de uno de los concursantes más destacados y se ha conocido quién son los primeros cuatro finalistas y los últimos nominados.

Una expulsión importante

La novena gala de "GH Dúo 3" comenzó por todo lo alto. Había que revelar los votos por parte de la audiencia para saber quién era el expulsado de la casa: Marieta o Miguel Frigenti. Una decisión trascendental ya que estamos hablando de dos de los concursantes que más han destacado por su paso en la casa de Guadalix de la Sierra y, además, estamos a las puertas de la gran final.

Tal y como puede verse en la imagen, la persona que ha sido eliminada del concurso en este último programa ha sido el colaborador de televisión. De hecho, Carlos Sobera desveló que el voto de la audiencia estuvo bastante dividido: él tuvo el 57%, mientras que Marieta alcanzó el 43%. “Duele un poco, tenía un poco de esperanza porque la nominación era muy complicada. He demostrado que no dividía la casa y eso me hace sentir bien. Marieta tiene buen corazón, le deseo lo mejor y sé que fuera hablaremos y nos irá bien”, comentó tras su expulsión.

Elección "explosiva" de los finalistas

Una vez que se vivió esta complicada situación, debido a la importancia para el concurso de ambos participantes. Tocó hablar sobre el siguiente paso en esta tercera edición de "GH Dúo". En ese momento, el presentador, a modo de pista, explicó: "Los primeros finalistas se van a decidir de una manera explosiva". Unas palabras que generaron mucha intriga y sorpresa entre todos los participantes.

Poco después, Carlos Sobera desveló el misterio y anunció que la manera de conocer los nombres de los afortunados se realizaría mediante un juego con globos. Por tanto, los concursantes deberían ir entrando en la sala donde iban a nominar de una manera muy peculiar. "Los globos que tenéis delante son para ir pinchándolos en función de la persona a la que queréis nominar", puntualizó el presentador.

Dicho y hecho. Todos fueron participando en esta prueba que dejó a Álex Ghita como primer nominado y a Sergio como primer finalista. "Sergio, te tenemos que felicitar en nombre de toda España porque eres inmune", apuntó Sobera. Igualmente, el presentador también anunció que el resto de concursantes que también han sido nominados han sido los siguientes: Marieta y Romina.

Un premio extra y últimos nominados

Eso sí, las novedades no terminaron aquí. Y es que Sergio, por haber sido el primer finalista de "GH Dúo 3", contaba con un poder extra: elegir a otro compañero para que le acompañe en la final. Su elección fue rápida y se decidió por José María Almoguera. Tras esto, el resto de concursantes tuvieron que votar entre Óscar y Maica para ver quién era nuevo finalista. Los compañeros la eligieron a ella, algo que sorprendió a la protagonista.

Por tanto, los finalistas de la tercera edición de "GH Dúo 3" son: Sergio, José María Almoguera, Óscar y Maica. Mientras que los nominados para la expulsión del próximo martes, según los votos de la audiencia, son: Álex, Romina y Marieta.