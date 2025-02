Al descubierto la intenciones de José María Almoguera con Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio

José María Almoguera se ha convertido en la nueva estrella del clan Campos. El hijo de Carmen Borrego es uno de los grandes protagonistas de la última edición de "GH Dúo" y ha vuelto a ser salvado esta semana de la expulsión. En la recta final del reality, el joven tiene ya la cabeza puesta en su salida de Guadalix y no puede evitar pensar en la vida que le espera fuera, como su relación con María La Jerezana o el encuentro con su madre.

El sobrino de Terelu ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre su situación familiar durante su paso por "GH Dúo". Carmen Borrego ha ejercido de defensora de su hijo todo el concurso y ha descubierto algunos detalles desconocidos de José María de los últimos meses. Ahora, la televisiva desea volver a abrazar a su hijo y que por fin, de una vez, se produzca la esperada reconciliación.

Almoguera ha reconocido en "GH Dúo" sobre su madre que no sabe si este concurso le ha ayudado a entender más a su madre, "pero sí echarla de menos". "Al final no es lo mismo no estar con una persona pudiendo estar que no estar con una persona porque no puedes estar. Entonces cuando no puedes estar con esa persona, , la echas más de menos. Y la estoy echando de menos. No tengo un momento específico. Cuando tienes momentos libres y más tiempo para pensar es cuando más echas de menos a todos", ha expresado el joven.

José María Almoguera revela sus planes con Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio cuando salga de 'GH Dúo' Europa Press

Además, el hijo de Carmen Borrego ha desvelado las intenciones que tiene con Carmen Borrego y su familia cuando salga de la casa de Guadalix. "Habrá un primer encuentro en plató, que será bonito y emotivo. Pero el encuentro que me importa es el momento en que empecemos a hacer planes juntos otra vez. Ese es el que realmente me importa. Y espero que el encuentro no sea solo entre ella y yo, si no que también esté mi tía, mi prima, su niño, que estoy deseando conocerle, el mío, mi hermana... Que estemos todos y podamos volver a ser una familia unida", ha declarado José María sobre los planes que ya ha ideado con las Campos.

La reacción de Carmen Borrego

La televisiva no ha podido evitar emocionarse al escuchar las intenciones de su hijo. "Me emociona oír a mi hijo decir que me ha echado de menos. Yo le he echado de menos a él también. He tenido la posibilidad de verle, él a mí no", ha comenzado diciendo Carmen Borrego. "Y me emociona no solo que quiera acercarse a mí, si no que quiera acercarse a toda la familia. Para mí es maravilloso, hemos sido siempre una familia súper unida. Mi hermana adora a mi hijo, y visualizar ese momento de reencuentro de toda la familia a mí me pone la carne de gallina", ha confesado la hija de María Teresa Campos.