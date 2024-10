Elsa presente en la nueva hora sin cámaras de "Gran Hermano"

"Gran Hermano" le tenía una sorpresa a Edi más allá de su hora sin cámaras con Violeta. El concurso de Mediaset devolvió a la casa de Guadalix por unos instantes a Elsa, la primera expulsada de esta edición y que había confesado en plató haberse sentido atraída por el concursante gallego. Una nueva tentación para Edi, que no se libró de la quema y seguirá nominado hasta el jueves, con riesgo de ser expulsado por una audiencia que sí bendijo a Daniela y Adrián.

Dos concursantes salvados y mucho morbo en Guadalix

La gala presentada por Jorge Javier Vázquez estuvo marcada por grandes momentos emotivos y sorpresas. Al inicio, se mostraron los porcentajes ciegos de los nominados: Adrián, Daniela, Edi, Nerea y Silvia, con una distribución de votos de 46%, 30%, 9%, 6% y 9%. El primer salvado de la noche fue Adrián, quien recibió la noticia de Jorge Javier tras días difíciles, ya que recientemente había sacrificado 150.000 euros del premio para salvar a Juan. Agradecido por el apoyo del público, Adrián se mostró emocionado. Más adelante, Elsa fue quien anunció el siguiente nombre: Daniela, lo que provocó las lágrimas de la concursante. “Es muy bonito sentir lo que siento ahora mismo”, declaró entre sollozos, reconociendo la emoción de ser rescatada por la audiencia. La gala continuaba con una mezcla de tensión y alivio para los participantes que seguían en la cuerda floja.

Uno de los momentos más destacados fue la entrada de Elsa a la casa. Jorge Javier pidió a todos los concursantes que se quedaran "congelados" mientras ella se despedía de sus compañeros. Elsa aprovechó su regreso para arreglar la habitación donde Edi y Violeta disfrutarían de su esperada “hora sin cámaras”, un gesto que hizo con simpatía y una sonrisa.

Durante su breve estancia, dedicó palabras especiales a cada uno de los que habían sido sus apoyos, destacando sus sentimientos por Edi al decir que lo ama y lo espera fuera. Uno de los momentos más emotivos fue su disculpa a Óscar: “Te pido disculpas porque me he equivocado en las formas contigo, me gustaría que tuviéramos una conversación fuera”, lo que conmovió al concursante.

Tras su salida, Edi confesó sentirse “contento por verla, pero fastidiado por no poder abrazarla. Sorprendido”. La gala culminó con la hora sin cámaras de Edi y Violeta, quienes, tras el encuentro, conectaron con Jorge Javier para bromear sobre lo rápido que pasó el tiempo. Edi comentó: “Ha sido corta, estaríamos más tiempo aquí”, mientras Violeta se sonrojaba, cerrando así una noche llena de emociones contrastadas.