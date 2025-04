Clara Chía desmiente en 'TardeAR' su ruptura con Piqué: "No, no, no"

Clara Chía ha dado un importante paso al frente en medio de los rumores de ruptura que desde hace semanas acechan su relación con Gerard Piqué. Y es que la joven ha atendido en directo a uno de los redactores de 'TardeAR', a los que ha pedido que por favor no vuelvan a llamarla. "Uy, lo siento, pero no me llaméis, ¿vale? Por favor", ha insistido.

Álex Álvarez en el plató de 'TardeAR' Telecinco

Sin embargo, ha procurado responder con rotundidad a la gran pregunta: si ha roto o no con el exfutbolista. "No, no, no. Bueno, chao, ¿eh?", ha señalado tajante dejando muy claro que la relación sigue viento en popa. Así, parece ser que las informaciones que han surgido al respecto son completamente falsas, según habían avanzado desde el entorno más cercano a la pareja.

Clara Chía desmiente su ruptura con Piqué

Ha sido el periodista Álex Álvarez el que ha conseguido ponerse en contacto con la joven, lo que desmiente por completo cualquier tipo rumor que apunte a una infidelidad. Algo, que según ha señalado Leticia Requejo en el programa, no les hace ninguna gracia. "No les gustan nada esas informaciones".

Apenas 24 horas después de que los rumores fuesen cobrando cada vez más fuerza, Clara y Piqué también han procurado dejarse ver juntos. Aunque, pese a ello, no todos se han creído que estén tan felices como pretenden hacer ver. En las imágenes en cuestión, ambos van en el coche que conduce el ex de Shakira, mientras que a su lado permanece Chía escondida tras unas gafas de sol.