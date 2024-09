Noche de besos y muchos secretos en "Gran Hermano"

"Y eso es lo que quiero, besos. Que todas las mañanas me despierten de esos. Que sea por la tarde y siga habiendo besos. Y luego por la noche, hoy me den más besos pa cenar", se canta hoy en Gudalix con el primer acercamiento labial de Edi y Violeta en el jacuzzi de la casa de "Gran Hermano". Los concursantes, que ya habían demostrado química en anteriores galas, no aguantaron más con el deseo y se fundieron con un primer beso de "película". No fue la única gran novedad de la noche, ya que Ion Aramendi desveló que la gala del martes será muy especial, ya que todos los concursantes con identidades falsas dentro de la casa desvelarán toda la verdad en un programa que estará conducido al igual que la noche de los jueves, por Jorge Javier Vázquez.

A su madre no le gustó el beso

Desde la llegada de Violeta a la casa oficial, su conexión con Edi ha sido evidente. Aunque ambos no podían evitar sonreírse y acariciarse cuando estaban cerca, Edi insistía en que no sentía nada más allá y que quería respetar a "una persona de fuera". Sin embargo, Edi le confesó a Violeta que si alguna vez daba un paso hacia algo más, sería porque deseaba conocerla mejor.

Este razonamiento había mantenido cierta distancia entre ellos, sin permitir que las cosas fluyeran de manera natural. No obstante, este domingo la situación cambió, ya que ambos compartieron momentos íntimos, desde confidencias en la cama hasta su primer beso en el jacuzzi, descrito por los colaboradores como "de película".

Pese a la cercanía que demostraron en privado, Edi negó lo sucedido cuando volvieron con sus compañeros, algo que Violeta sí confió a sus personas cercanas. Esta actitud de Edi enfureció a la madre de Violeta, quien no dudó en calificarlo de "malo y falso".

Quedan 3 nominados

Por otro lado, tras unas nominaciones muy disputadas el jueves, Laura, Diego, Lucía y Nerea quedaron en la cuerda floja con porcentajes muy ajustados: 29%, 26%, 23% y 22%, respectivamente. Al final de la noche, Lucía ganó la prueba, y aunque había expresado su deseo de marcharse tras la salida de su hermana, decidió salvarse a sí misma, argumentando que, aunque llevaba menos tiempo en la casa, también merecía seguir en la competición.