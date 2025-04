Vincent D’Onofrio sale en defensa de 'Daredevil: Born Again' ante las acusaciones de 'progresista' o 'woke'

El actor Vincent D’Onofrio ha salido en defensa de su serie 'Daredevil: Born Again' después de que un especialista en acción les acusase de seguir una agenda progresista o 'woke'. Brandon Saario no dudaba en expresar su descontento en redes sociales, donde ha obtenido respuesta por parte de D’Onofrio.

"Ahora que Aaron Moorhead, Justin Benson y Dario Scardapane han salido y básicamente han dicho que están usando a Daredevil como un programa anticonservador y policial, tengo la sensación de Marvel Studios y Disney van a redoblar sus esfuerzos en una segunda temporada progresista", comentaba el hombre en cuestión en X. "Vincent D’Onofrio, esperaba que el reinicio volviera a ser solo una buena narración, pero en este punto supongo que ni siquiera será así", ha arremetido directamente contra el actor.

Matt Murdock (Charlie Cox) y Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) en una de las escenas de "Daredevil: Born Again" Disney+

Un ataque que, sin duda, ha obtenido una respuesta de lo más contundente por parte de Vincent, sobre todo porque le menciona abiertamente en su mensaje. Para empezar, D’Onofrio deja claro que las declaraciones de su excompañero no tienen ningún sentido.

Vincent D'Onofrio responde a la polémica

"Esta afirmación simplemente no es cierta. Si hubiera algo de verdad en ello creo que lo sabría. Contamos historias de 'Daredevil'. No tenemos ningún objetivo, solo hacer un drama de superhéroes increíble", ha querido aclarar en sus redes sociales.

Llega el esperado tráiler de "Daredevil: Born Again", el "Juego de Tronos" de Marvel Studios Marvel Studios

Pese a ello, Saario ha insistido en su versión, alegando una teoría que va desde las primeras elecciones que ganó Donald Trump en 2016. Un momento a partir del cual, en su opinión, todas las creaciones de Marvel tomaron tintes "políticos y antifascistas". Concretamente, en esta primera temporada de 'Daredevil: Born Again' hace referencia a unos tatuajes que lucen los policías. Unos tatuajes con el logo de 'El Castigador'. "Dice que la serie no trata sobre Trump, pero me cuesta creerlo cuando habla del logo de 'Punisher', de los policías y de tener que abordar el problema por la vida real", sentencia.