Emma García se disculpa en nombre de ‘Fiesta’ por un llamativo error con una invitada

El último programa de 'Fiesta' tuvo como invitada especial Tamara Macarena Valcárcel, la famosa cantante de boleros española, para presentar en vivo su disco con motivo de su vigésismo quinto aniversario en la industria musical. Sin embargo, lo que prometía ser una presentación impecable se vio empañado por un desafortunado error. El equipo de producción del programa optó por reproducir como música de fondo el tema ‘No cambié’, pero cometieron el error de atribuirlo incorrectamente a Tamara, cuando en realidad pertenecía a otra artista, Yurena, quien anteriormente había utilizado el nombre artístico de Tamara.

Este error adquiere mayor relevancia debido a un conflicto legal previo entre ambas partes en el año 2004. La discográfica de Tamara llevó a juicio a Yurena por el uso del nombre artístico, resultando en un fallo a favor de la primera, permitiéndole conservar su denominación mientras que la otra artista tuvo que cambiar el suyo a Yurena. Aunque Tamara no expresó su malestar durante la transmisión en vivo, el programa sintió la necesidad de ofrecer disculpas públicas por el error cometido. Ante la mirada sorprendida de Emma García, el colaborador Jorge Moreno admitió la confusión: "Cuando salió, sonó una canción que no era de esa Tamara. Tuvimos una confusión".

La reacción de Emma García evidenció que ella misma "no había sido consciente del error" en el momento en que ocurrió. Sin embargo, asumiendo la responsabilidad, expresó su deseo de "ser informada inmediatamente ante cualquier error" para corregirlo en el momento. Asimismo, la presentadora de Telecincoelogió el comportamiento profesional de Tamara, quien a pesar del incidente no hizo comentarios al respecto durante la transmisión. "Me agarraba mucho, la notaba nerviosa. Pensé que era por la actuación, pero no nos dijo nada. Lo sentimos muchísimo, de verdad. Ella me dijo que volvía en octubre, así que estaremos con todo preparado para no meter la pata", declaró.