Paloma Lago estalla contra Emma García tras su horror de entrevista en "Fiesta": "Faltar a la palabra no está bien"

Paloma Lago visitó este domingo el plató del programa "Fiesta", pero su entrevista acabó tornando en uno de los momentos más incómodos que se recuerdan en televisión. La modelo interrumpía constantemente a los colaboradores y a la presentadora, Emma García, a quien se le acabó terminando la paciencia. "Te voy a ser sincera, me ha decepcionado la entrevista", dijo a la invitada, a lo que esta contestó: "Vaya, vaya… Es que las dos somos géminis". Una salida por la tangente que la conductora del formato no toleró: "Vaya no, eres una irrespetuosa".

Después, Emma García dio paso a publicidad y tras los consejos publicitarios, Paloma Lago ya no estaba en plató. Desde el programa no se explicó cómo habían llegado a ese punto y se intentó correr un tupido velo, pero ahora la modelo ha explicado a través de sus redes sociales por qué se produjo tan incómoda situación.

"Hoy iba a ‘'Fiesta' a una entrevista blanca para hablar sobre mi trayectoria profesional y mis proyectos presentes y futuros, sobre mi familia por el año tan bonito y tal ilusionante que tenemos por delante (para ello, como suele ocurrir en estos casos, me hicieron una entrevista previa para tratar dichos contenidos en la entrevista)", comienza explicando Paloma Lago, que acusa al programa de no haber sido honestos con lo que habían pactado.

"Mi sorpresa fue mayúscula cuando me empezaron a preguntar sobre un tema que absolutamente nada tenía que ver con lo acordado y del que yo jamás hubiera aceptado hablar en un plató. Faltar a la palabra no está bien. Eso es lo que ha pasado hoy en 'Fiesta'. Ni más ni menos", concluye la modelo, muy molesta tanto con el programa como con Emma García, a quien acusa de no haber sido fiel a lo acordado en sus reuniones previas.

Paloma Lago explica su polémica entrevista en "Fiesta" Redes sociales

No es la primera vez que un famoso se siente incomodado por el programa "Fiesta" y responde a Emma García a través de las redes sociales. El pasado octubre, durante la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno, la presentadora se mostró muy molesta por el desplante de la novia, que se negó a bajar la ventanilla de su coche para saludar en directo.

"Os digo una cosa. Yo normalmente no me enfado o disgusto, pero no les hubiese costado nada bajar la ventanilla y decir: 'Gracias, estamos muy contentos'. No les hubiese costado nada, de verdad. Luego que si se enfadan o no se enfadan", dijo Emma García. Ante esta reprimenda pública, Isa Pantoja aclaró que no quiso dirigir ni una sola palabra a "Fiesta" porque no se había sentido bien tratada por el formato de Telecinco en las semanas previas a su enlace: "Llevan desde hace tiempo haciendo mención a mi madre biológica. Hay que tener mala leche (...). No todo vale para crear morbo".