“Beavis y Butt-Head” regresan: más burradas, más risas y el mismo espíritu noventero

Si creciste viendo animación en los 90, hay dos nombres que te marcaron para siempre: "Beavis y Butt-Head". Vuelven, sí, más tontos, más irreverentes y más necesarios que nunca. Este viernes 7 de noviembre a las 22:30h, Comedy Central lanza por todo lo alto el estreno en doble episodio de su tercera temporada. Y ojo: no vienen a madurar, vienen a liarla.

La serie creada por Mike Judge, el mismo que pone voz a estos dos imbéciles entrañables, demuestra que el humor que incomoda, que se ríe de lo absurdo y que no necesita filtros, sigue funcionando en pleno 2025. Porque si algo tiene esta serie es que no intenta gustarte: te lanza en la cara una risa incómoda y te deja con ganas de más.

En esta nueva tanda de episodios, el dúo más pasota de la historia de la tele se enfrentará a situaciones que solo pueden acabar mal: intentan ganar dinero lavando coches (spoiler: no funciona), terminan en la cárcel (cómo no), y hasta se meten en una secta religiosa. Todo con ese aire de "esto no puede estar pasando" que los define desde el primer día.

"Beavis y Butt-Head" no han cambiado, y eso es lo mejor que se puede decir de ellos. Su regreso confirma que el reboot no solo ha funcionado: ha conectado con una nueva generación que también necesita reírse de todo sin pedir permiso. En un panorama saturado de corrección política, estos dos aparecen como un oasis de estupidez genial.

Lo mejor es que Comedy Central no se anda con medias tintas. El canal arranca con doble episodio para que el reencuentro sea en condiciones, y al día siguiente los capítulos estarán disponibles en las principales plataformas. Así que no hay excusas: el caos está servido.

En tiempos donde todo parece medido al milímetro, la vuelta de "Beavis y Butt-Head" nos recuerda que a veces la mejor crítica es la que se disfraza de burrada. Y en eso, nadie les gana.