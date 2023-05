Pedri confiesa que corrió más cuando saltaron los ultras del Espanyol al campo que en todo el partido

El futbolista del FC Barcelona, flamante campeón de Liga, Pedri González visitó por primera vez el plató de 'El Hormiguero' ante una gran expectación.

El centrocampista canario, pese a su juventud, mostró desparpajo desde el minuto 1'. "Eso cuando te pisan duele que flipas; te llevas el taco pa'casa" le dijo el internacional español a Pablo Motos a quien obsequió con unas botas con tacos de aluminio.

En relación a la celebración del campeonato, Pedri comentó bromeando que "estuvo divertido, pero no quiero dar más detalles". Reconoció que se cogieron "un buen pedo". Respecto a la polémica celebración en el campo del Espanyol, el futbolista contó que "no sabía lo que pasaba, me dijeron 'corre, corre' y corrí más que en todo el partido".

Contó que tiene una cláusula de rescisión de contrato de 1.000 millones de euros con sólo 20 años. "Gracias a mi hermano, que es el que me controla, tengo los pies en el suelo", reconoció el tinerfeño. "Soy muy despistado", concedió también.

Sus comienzos en el Barça fueron en época COVID. "Al principio no entraba ni en el vestuario porque estaba cagao por coincidir con Messi y compañía", contó Pedro. Hasta que el propio Leo "me cogió y me dijo 'sentante acá'".

Su ídolo futbolístico no es el astro argentino, sino Andrés Iniesta, hasta el punto de que "me quise pelar como él", pero mi padre me dijo "pero si es calvo". Sobre la dupla en el medio campo del albaceteño, Xavi Hernández, actual entrenador culé opinó que "es comprensivo porque conoce bien la realidad del futbolista".

Preguntado por Pablo Motos por el caso Negreira, en el que salió a la luz que el FC Barcelona estuvo pagando 17 años al jefe de los árbitros (Enríquez Negreira) para recibir un trato favorable, el dorsal número 8 culé prefirió no pronunciarse, más allá de comentar que los futbolistas están a lo suyo y que "sí, estamos al tanto pero esto no nos afecta".

Finalmente, sobre el partidazo de mañana, Manchester City-Real Madrid, reconoció que prefiere "que pase el City", que además es un equipo del que le gusta mucho "su manera de jugar". Será por Guardiola.