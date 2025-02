Una foto de Joaquín desnudo con la Copa del Rey sube la temperatura en 'Y ahora Sonsoles': "¿La censura corresponde al tamaño de lo censurado?"

El programa vespertino de Antena 3, 'Y ahora Sonsoles', ha vivido un momento de lo más divertido al comentar la última entrega de 'El Capitán en América'. La emisión del docureality protagonizado por Joaquín Sánchez y su familia consiguió un 14,1% de cuota de pantalla y atrajo a 1.089.000 espectadores en la noche del miércoles. Sin embargo, lo que más ha dado que hablar ha sido una particular escena protagonizada por el ex futbolista del Real Betis, quien terminó dándose un baño completamente desnudo en el río.

Durante el episodio, Joaquín y su esposa, Susana Saborido, se aventuraron a un paseo en kayak que resultó más accidentado de lo previsto. La falta de coordinación entre ambos hizo que la travesía fuese un desafío, pero finalmente lograron llegar a una pequeña orilla donde decidieron reponer energías. No obstante, lo que parecía ser una pausa tranquila se convirtió en una inesperada guerra de agua desatada por la mujer de Joaquín. El momento cumbre llegó cuando Joaquín intentó sentarse en una silla y casi pierde el equilibrio, situación que su esposa no desaprovechó para empujarlo definitivamente al agua. "Me has clavado toda la piedra ahí, te has colado una barbaridad", le recriminó el ex delantero, mientras Susana reía a carcajadas. Lejos de molestarse, Joaquín decidió seguir la broma y, sin pensarlo dos veces, optó por darse un baño "como mi madre me trajo al mundo". La reacción de su esposa no se hizo esperar: "No tienes vergüenza", exclamó entre risas.

Sonsoles Ónega se sorprende con una foto de Joaquín desnudo Atresmedia

Este divertido momento no ha pasado desapercibido en el plató de 'Y ahora Sonsoles', donde Sonsoles Ónega y su equipo de colaboradores han analizado la situación con gran sentido del humor. Una de las tertulianas ha bromeado sobre la posibilidad de que la Policía les llamara la atención por bañarse en el río. "Han tenido que tener suerte de que la Policía no les dijera nada porque creo que se han saltado la norma", ha comentado. Otro de las colaboradoras ha destacado el físico del ex futbolista: "Joaquín tiene un cuerpazo". Sin embargo, el debate se ha tornado más jocoso cuando otra tertuliana ha cuestionado la censura de las imágenes: "Yo no entiendo cómo lo han pixelado. Si fuera feo lo entendería, pero a Joaquín se le puede ver". Ha sido entonces cuando todos los presentes en el plató de Atresmedia han recordado una famosa fotografía del ex jugador posando desnudo con la Copa del Rey. "Si estáis interesados, hay una foto en internet", ha afirmado un colaborador. Sonsoles, entre risas, ha decidido buscar la imagen en su ordenador y al encontrarla ha exclamado: "Me sale que esta imagen puede incluir contenido explícito". La reacción de sus compañeros ha desatado las carcajadas en el plató.

Sonsoles Ónega se sorprende al ver la foto de Joaquín desnudo con la Copa del Rey Atresmedia

El desenlace de la conversación ha dejado una frase para el recuerdo, cuando una colaboradora, tras ver la imagen famosa del delantero con la Copa del Rey, ha cuestionado: "¿La censura corresponde al tamaño de lo censurado?". La ocurrencia ha provocado una nueva ola de risas entre los presentes, cerrando así uno de los momentos más divertidos del programa. "Tengo que decir que parece que está mucho mejor ahora que en esta foto. Ahí en esa foto antigua está muy delgado", ha apuntado finalmente Sonsoles Ónega.