Susana Saborido confiesa lo que peor lleva de ser la mujer de Joaquín: "Lo que menos gusta del mundo..."

Tras su etapa como futbolista profesional, Joaquín Sánchez ha afrontado numerosos proyectos, muchos de ellos en televisión. Si hace un año protagonizó "El Novato", ahora triunfa en su viaje en familia por Estados Unidos con el programa "El Capitán en América".

Una aventura que está dejando numerosas anécdotas como la "reboda" de Joaquín y Susana Saborido en Las Vegas, o el desmayo de Salma debido a las altas temperaturas. Pero, en el capítulo de ayer, miércoles 5 de febrero, ha habido un momento muy emotivo: la confesión de Joaquín sobre el día en que casi abandonó el fútbol.

Durante el capítulo emitido ayer la familia habló de los pros y contras de la fama y de cómo creían que les afectaría. "Al principio tan joven no es fácil de asimilar. Te coge todo de nuevo, momento difíciles, que te sientes un poco perdido, que te puedes creer alguien que realmente no eres. He tenido, gracias a dios, a mi gente cerca. Eso me ha hecho valorar de dónde vengo, quién soy. Estoy muy orgulloso de ser quién soy, de dónde vengo y de la familia que tengo y en ningún momento me he planteado ser otra persona", revelaba Joaquín.

Sobre el momento en el que tomó la decisión de dejar el fútbol, "El Capitán2 asegura que "me levanté un día diciendo que yo ya no quería jugar más al fútbol y me dijo: ‘bueno, acuéstate’. Antes de acostarme me dio un zosqui por atrás", ha explicado, refiriéndose a una conversación que tuvo con su padre.

Al día siguiente, "no me vestí rápido… Me dijo: ‘tú coge, ve a jugar y después de jugar hablas con el entrenador y le dices que no quieres jugar más'". Así lo hizo y, al acabar, no fue capaz de dar el paso. "Jugué tan bien que me dio vergüenza decirle nada. Le dije que iba a seguir intentándolo. Si no llega a ser ese día por mi padre pues yo no hubiera ido a jugar más al fútbol".

También reflexionó sobre ser un personaje publico: "¿Ser anónimo? No te voy a engañar. Hay veces que por ser quien soy me privo de muchas cosas. Me gustaría muchas veces pasar desapercibido, pero sé cuál es mi vida. En este viaje sé que voy a poder hacer cosas que normalmente no hago y eso me hace mucha ilusión", contó.

De la misma opinión es su pareja, Susana Saborido. "Lo que menos gusta del mundo de la fama es que todo el mundo opina de ti", ha señalado. Sus hijas también tenían ideas al respecto. "A mi me molesta que no sepan ni mi nombre. Soy la hija de Joaquín. Y luego me paraban por la calle para decirme que estabas viejo para seguir jugando", ha explicado Daniela. Su padre le quitaba peso a esa crítica diciendo que esos mismos "son los que te paran por la calle para pedirte la foto".

Además Saborido añadía otro "pero" a la fama de Joaquín: "Con lo que no puedo es cuando se meten con el físico de ustedes o el mío, que si que es fea, que si… Esa maldad que existe en el mundo no me gusta ni para mí ni para nadie. Yo no lo haría con nadie", se ha sincerado.