Frank Cuesta explica por qué "Cristina Seguí tiene más huevos que todos los políticos de izquierdas"

'El Hormiguero' recibió la visita del popular herpetólogo y aventurero Frank Cuesta, que acudió al programa de Pablo Motos para compartir sus próximos proyectos y hablar de su influencia como creador de contenido en YouTube. Desde su retiro de la televisión (ahora regresa junto a la periodista Cristina Seguí, que dicen que no fue invitada por su vinculación a la extrema derecha), Cuesta ha canalizado su amor por la vida y la naturaleza acumulando millones de seguidores entre YouTube, Twitch, Instagram y Twitter; unas plataformas que le han permitido financiar su santuario animal en Tailandia, donde reside.

Lo primero de todo, el leonés habló de su ex Yuyee, que estuvo unos años en una cárcel tailandesa por portar una cantidad ínfima de cocaína: "Se ha recuperado pero ha salido con taras, con miedos. Se ha adaptado muy bien sobre todo por los niños". Él no vive en Tailandia por ella, sino "porque tengo el santuario allí". Un espacio para la recuperación de animales, que regresan a la naturaleza tras su sanación: "La única que se queda es Chispa, una nutria".

"Me aburre la gente, mucho", soltó a renglón seguido Cuesta. "Pero no, no me voy a meter en líos", comentó a continuación apartando de él ese cáliz de los políticamente incorrecto que, más tarde, acabaría apurando hasta las heces.

Su último programa de en TV fue 'Wild Frank': "Yo me fui de la tele porque me aburre: no me gusta que me obligen a hacer cosas", comentó el naturalista. Confesó que vive "en un contenedor de un camión". "No me gusta tener amigos, porque la gente siempre me traiciona, y cada uno tiene sus historias; follo, pero me gusta follar sólo, no con amigos".

'Carreteras Salvajes' es su nuevo proyecto catódico, que aún no tiene cadena y sí cuatro episodios completados. "Al tiempo vino Cristina Seguí, que es la chica que hace el programa conmigo (guiño), y nos lo pasamos también juntos que le pedí que volviese para hacer el programa".

Al programa, que iba a tratar de políticos de izquierda y derecha "invité a Cristina Seguí, al Carteras (Monedero), a Rufíán y a Pam", pero "sólo vino ella, porque tiene más huevos que todos ellos juntos".

Sin solución de continuidad, aseveró que siente "placer" cuando le muerden las serpientes: "del placer al dolor se pasa muy pronto, como cuando te estrujan los huevos". Por cierto, hablando de testículos, a Frank le mordió "un murciélago en los huevos: me tuvieron que poner las tres vacunas de la rabia; tenía los huevos enrabiados". Afirmó que quiere que a Cristina Seguí "le pique una víbora", para que se desensibilice.

"La ley animal es una puta mierda", soltó a continuación. "Coges a gente que conoce y trabaja con animales y haces la ley; si coges a un escultor, a Pipi Calzaslargas y a la niña de la curva no puedes". "Los del PSOE y Podemos han hecho una ley para las mascotas", afirmó. "Entender de animales es saber lo qué es un animal", dijo para defender la pervivencia de las tiendas de animales.

"Los toros no se pueden tocar en España; a mí no me gustan, pero lo respeto, no soy antitaurino". "Los huevos más grandes del mundo los tienen la gente del toro", remató en la tanda de muletazos

"No se puede decir nada en este país", sentenció Frank Cuesta ya desencadenado y con la lengua suelta: "Tienes la bandera de España y te llaman facha...".