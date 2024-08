Frank Cuesta revela la ubicación de su nuevo Santuario: "Es un secarral"

Frank Cuesta no ha tenido otra opción que dar su brazo a torcer y desprenderse finalmente de su Santuario "Libertad", después de que las negociaciones con su exmujer, la modelo Yuyee, no hayan llegado a buen puerto. El herpetólogo no se ha quedado con los brazos cruzados y ha encontrado un nuevo lugar para llevar a cabo su labor de rescate y recuperación de animales. Cuesta lo comunicó ayer en su canal de YouTube y enseñó en un video los detalles del nuevo terreno que tiene apalabrado, con unas características similares al anterior.

Así es el nuevo terreno

Para llevar a cabo sus funciones, Frank Cuesta debía encontrar un nuevo espacio para hacerlo y lo ha encontrado, desvelando todos sus detalles en su última publicación en redes. "Hemos encontrado unas tierras que tienen el mismo tamaño que el Santuario actual", comentaba el herpetólogo, anunciando que este nuevo terreno también tenía 37 hectáreas como "Libertad".

"Es un terreno de las mismas características, es un secarral, no hay nada. Hay que montarlo todo, pero mejor así, porque nos da la posibilidad de hacer una réplica de lo que ahora hay", esponía Frank Cuesta en el video, anunciando que pronto se pondrá mano a mano con las obras para optimizarlo de forma correcta. Frank Cuesta tiene planes de reconstruir un nuevo espacio para su santuario, con el objetivo de completarlo a principios de 2025. En el santuario actual se realizaron obras durante casi tres meses para mejorar el vallado, el cableado, las instalaciones, los hábitats de los animales, la residencia, un canal de agua artificial y un lago, además de añadir cámaras y otros servicios. Debido a las restricciones legales en Tailandia para que los extranjeros posean tierras, se espera que el terreno del nuevo santuario sea registrado a nombre de uno de los hijos mayores de Frank Cuesta, Zape o Zorro.