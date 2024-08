Frank Cuesta revela cómo se enteró de la detención de Yuyee

Frank Cuesta, tras haber admitido que su santuario Libertad ha llegado a su fin, no ha dejado el tema de su exmujer olvidado y ha contado cómo fue todo el proceso de su detención. El herpetólogo contó en directo todos los pasos que llevaron a su exmujer Yuyee a la cárcel, después de haber entrado a un centro de desintoxicación cuyo precio era bastante elevado.

Así se entero Frank Cuesta

"Salió de un centro de rehabilitación, carísimo. A los tres días desaparece; nadie sabe dónde está. Lo siguiente que tengo es una llamada de la policía, que está en el aeropuerto", iniciaba así su historia Frank Cuesta, que contó además en qué estado se encontraba la exmodelo cuando fue arrestada por la policía de Tailandia. "Llegó borracha perdida y le intentaron encontrar algo y no encontraron nada. Le encontraron una bolsita vacía, donde dijeron que sacaron cinco miligramos. Cinco miligramos los sacas de cinco billetes. Eso es lo que pasó. Yo luché porque era injusto que le metieran tráfico de cocaína cuando no había cocaína ahí", expuso el herpetólogo.

Frank, además de admitir la derrota y la pérdida de Santuario Libertad, ha comentado que la nueva pareja de su exmujer está buscando que no continúe en el país asiático, acusándola de esta manera. "Nadie se cree su historia. Lo que ella quiere es que me vaya de Tailandia. Se va a inventar lo que sea. Ahora dice que no le pago la pensión, eso no ha salido de ella, ella no es así. Mis hijos ya son mayores, ellos tienen voz, corazón y cabeza y mis hijos han hablado. A mi hija tengo que protegerla y cuando cumpla 18 que decida lo que quiere hacer con su vida", espetó finalmente el leonés, que tras contar como fue la detención de Yuyee en 2012, ha confesado en directo en su streaming que dará por finalizado todo este asunto y que evitará hablar sobre ello.