Frank Cuesta anuncia el fin del santuario Libertad al no llegar a un acuerdo con Yuyee: "Toca empezar de cero"

"A veces se gana y a veces se pierde. En este caso, pierdo". Así, con una voz temblorosa, Frank Cuesta ha anunciado a través de un vídeo que no ha podido llegar a un acuerdo para la compra de los terrenos donde se sitúa el santuario, su proyecto de vida, con su exmujer, Yuyee.

De esta manera, y hasta el 31 de diciembre del presente año, Cuesta y los animales deberán abandonar los terrenos de la propiedad. "Me da tiempo a buscar soluciones", declaró Cuesta, a la vez que admitió que había cometido errores: "Lo he echo mal porque he confiado en una persona que, cuando salió de la cárcel, estaba muy bien y, pasado un tiempo, especialmente desde principios de este año, no ha estado tan bien y ahora mismo ya están hablando de abogados". Con ello, Cuesta ha anunciado que no quiere tener ningún trato con Yuyee, así como que sabe que "le va a poner a parir" en las diferentes entrevistas que su exmujer hará en España.

Aun así, Frank asegura que lo más importante para él ha sido el papel de sus hijos en esta disputa por el santuario, recomendándole los tres que abandonase los terrenos. "Hay veces que hay que admitir que has hecho las cosas mal, has tomado malas decisiones, has confiado y, a lo mejor, la otra parte ve normal lo que está haciendo", sentenció Cuesta, tras lo cual sacó su lado más familiar, ya que aseguró que mientras el diera los buenos días y las buenas noches a sus hijos, él estará feliz.

¿Qué va a pasar con los animales?

Por otro lado, Cuesta declaró que, con lo recaudado, que fueron algo más de 115.000 euros según el cambio actual, comprar una tierra o las actuales del santuario "está fuera de lugar", aunque están buscando alternativas, como el alquiler de unos terrenos para los animales más grandes. También aseguró que no quiere buscar problemas legales: "Te cambian y te amenazan y no voy a estar con esto. Yo sé que es una putada. Aquí invertí mi ilusión, la ilusión de toda una vida, y se transformará en parcelas para que la gente se construya casitas y estarán felices".

"Estás tratando con gente muy volátil, que vive de las líneas o frases filosóficas y realmente les importa una mierda todo", declaró Cuesta, a lo que quiso recalcar que para él lo importante fue que sus hijos hablaran y se posicionasen en la materia.

Asimismo, también aseguró que una parte de los terrenos del santuario ya estaría vendida o alquilada a terceros por parte de Yuyee, a la vez que dijo que, hasta el 31 de diciembre, tiene tiempo para mover a los animales poco a poco, aunque asegura que van a tener que sedar a algunos en el traslado. También irá haciendo cambios en el santuario para que entren los animales más pequeños.

Aún así, Frank Cuesta quiso terminar con un mensaje esperanzador sobre sus futuros proyectos, aunque primero debe digerir el golpe emocional que el fin del santuario, lugar al que califica como "la ilusión de mi vida", supone.: "Dadme tiempo y seguro que sale algo bonito [...] Si eres capaz de crear un paraíso una vez, yo creo que a lo mejor se puede crear otra vez"