Así es "El gran salto" de Óscar Casas a lo Gervasio Deferr

Es la historia de un olímpico que lo logró todo, aunque si esto se lo preguntáramos a él le cambia la cara. Hay mucha oscuridad detrás del éxito. Lo tuvo en la mano, y lo logró. Es la carrera de Gervasio Deferr interpretada por Óscar Casas. Un descenso a los infiernos sin límites, que sostiene el actor de principio a fin en dos líneas temporales: sus comienzos y su decrepitud. “Teníamos claro que si había que bajar a los infiernos lo íbamos a hacer, pero había que ser honestos con la historia personal de Gervasio”, nos cuenta Montse García, directora de Ficción de Atresmedia, en la presentación oficial de la serie “El gran salto”, que se estrena el próximo 17 de noviembre en atresplayer y ha tenido su puesta de largo en el Festival de San Sebastián.

Una de las grandes apuestas de atresplayer

Un personaje que ha construido Óscar Casas con mucho esfuerzo y tiempo. Primero para dar forma al Gervasio de los primeros tiempos y después con la pérdida de peso fulminante cuando las cosas se pusieron complicadas. “Cuando cogí el proyecto y empecé a pensar en cómo hacerlo me fui con él, pasé doce horas y a la vuelta en AVE estaba desesperado, para dar forma a Gervi gimnasta no me servía pasar tiempo con él, en esta segunda etapa. Me documenté con todos los vídeos y fue la manera de empezar a trabajar. En la segunda parte, sí que me alimenté de él”, nos relata el actor.

Por su parte, el verdadero protagonista, que dice haber visto el primer capítulo diez veces, admite el impacto de visualizarse y escucharse a él mismo: “se ha retratado la esencia, la verdad de cómo yo me sentía en esos momentos tan duros y me he escuchado a mí. La actuación de Óscar creo que marca un antes y un después en su carrera”, afirma Gervi.

Una historia brutal y descarnada. “Hice el libro para seguir rehabilitándome cuando salí del centro y la serie es un paso más. Básicamente, toda mi vida he sido un desastre. Lo único en lo que he sido bueno es en gimnasia. Tengo tres medallas olímpicas en un país sin tradición, pero hay muchas cosas detrás, tremendamente oscuras. Cuando salí del centro y entendí por qué me habían pasado algunas cosas, quise seguir avanzando. Esta serie es el gran salto de mi vida y la mejor medalla y ojalá alguien se pueda apoyar en mis errores sin pasar por ellos. Da igual lo alto que hayas llegado y lo bajo que caigas siempre hay una salida. Yo ya no quiero ganar ni perder, quiero estar tranquilo. Poco a poco lo conseguiré”, cuenta Gervasio. ‘El gran salto’ es una serie creada por José Rodríguez, a partir de la biografía que el propio Deferr relata en su libro del mismo nombre. Los cinco episodios de los que consta la serie tendrán una duración de 50 minutos y su rodaje se ha llevado a cabo en diferentes localizaciones de la provincia de Barcelona.

Al ser una narración en dos tiempos, nos permite ver la brillante trayectoria olímpica de Gervasio y rememorar Sídney, Atenas y Pekín y a su vez, con el infernal y consumido presente en el que vive, la diabólica relación que mantiene con las drogas y el alcohol, alejado de su propia familia y del mundo. Una carrera llena de destrucción en la que, como el propio Gervasio dice, “hay pequeñas licencias que se han ficcionado e igual no es el lugar exacto en la que trabajaba mi madre, pero la esencia está y cómo yo me sentía también”.

Completan el reparto de ‘El gran salto’: Olivia Baglivi, Pau Roca, Greta Fernández, Alfons Nieto, Joaquín Daniel, Carolina Román, Bea Segura, Beka Lemonjawa, Christian Checa, Fran Berenguer, Lucía Juárez, Carlus Fàbrega, Pep Ambròs, Nausicaa Bonnin, Carla Linares y Salim Daprincee, entre otros. Es una producción de Atresmedia Televisión en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia). Montse García, Jordi Frades e Ignasi Serra son los productores ejecutivos; Jaume Banacolocha es productor, mientras que José Rodríguez es el creador y guionista de la serie. Estará dirigida por Roger Gual y Marta Creus y David Masllorens están al cargo de la Dirección de Producción.

Óscar Casas lleva el peso dramático de la interpretación en un viaje brutal desde el minuto uno. “Hemos vivido unos meses espectaculares. Me ha dado la posibilidad de volar y jugar. Y a todo el elenco, hemos estado muy concentrados y sabiendo que esta historia tenía un trasfondo muy bestia”, cuenta el actor, mientras Gervasio Deferr lo tiene claro en la vida real: “He ganado mucho dinero y he tirado mucho dinero, poco a poco voy aprendiendo a vivir y seré un viejito feliz”. El eterno aprendizaje de vivir tras haber dado “El gran salto”.