Gervasio Deferr se defiende: "Yo no soy un violador, y punto"

Tras varios meses de silencio, Gervasio Deferr ha reaparecido públicamente para negar de forma rotunda las acusaciones anónimas de abuso sexual y maltrato que pesan sobre él. En una entrevista concedida al programa Código 10, el ex gimnasta olímpico aseguró que no puede permanecer callado ante señalamientos tan graves y defendió su inocencia.

Las acusaciones, firmadas únicamente con la inicial “L.”, no han derivado en denuncias formales, aunque el abogado de Deferr reconoció que existen al menos otras dos mujeres que han lanzado relatos similares. No obstante, explicó que los hechos, de haberse producido, estarían prescritos y no se ha abierto causa judicial. Según la defensa, ninguna de las supuestas víctimas ha dado un paso adelante con su identidad ni ha recurrido a los tribunales, lo que impide activar los mecanismos legales para esclarecer los hechos.

Deferr lamentó que esta situación haya paralizado varios de sus proyectos profesionales, entre ellos una serie televisiva en desarrollo sobre su vida, que fue suspendida tras la publicación de las acusaciones. Subrayó la indefensión que supone enfrentarse a una denuncia pública sin tener la posibilidad de confrontar a quien lo acusa ni aportar pruebas en su defensa. En ese sentido, criticó el impacto que puede tener la viralización de acusaciones no verificadas, especialmente cuando estas trascienden al ámbito judicial y se convierten en condenas mediáticas anticipadas.

Más allá del daño personal, el ex deportista manifestó su profunda preocupación por las consecuencias emocionales que el escándalo ha tenido para su entorno cercano. Aseguró que su familia está profundamente afectada y que le resulta especialmente doloroso ver sufrir a su madre por una situación que considera injusta y sin base legal.

Su defensa ha iniciado acciones legales por difamación, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y restaurar su imagen pública. El abogado del ex gimnasta insistió en la dificultad que representa responder a una acusación en la que no hay una identidad clara ni un marco judicial donde contradecir los hechos. Señaló además que, a pesar de la gravedad de las imputaciones, no existe hasta la fecha ninguna denuncia en firme ni indicios suficientes que justifiquen una investigación oficial.

El caso ha generado una fuerte repercusión pública, especialmente en redes sociales, donde el anonimato de las denuncias ha dividido la opinión entre quienes apoyan a Deferr y quienes creen a las posibles víctimas. Mientras tanto, el exatleta insiste en que solo desea que se aclare todo lo antes posible y asegura que seguirá defendiendo su nombre por todas las vías disponibles.