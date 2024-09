Golpe en la mesa de Jordi González a "Socialité" con un nuevo refuerzo

En la guerra del access prime time, claudicaron de forma estruendosa, pero en la batalla por el público del fin de semana de la prensa rosa, van por un camino similar. "Socialité" no termina de arrancar en esta nueva etapa liderada por María Verdoy y Antonio Santana, acomodándose en un pobre 8% de cuota de pantalla. La nueva etapa del programa de sobremesa producido por Fénix Media Audiovisual tras la salida de La Fábrica de la Tele solo superó a "D Corazón" por 0,8% de cuota media, acechando el sorpasso, y para ello se han reforzado con la llegada de una mítica presentadora de Mediaset, Tania Llasera.

Ilusionada con este nuevo proyecto

Con una sonrisa de oreja a oreja, Tania Llasera "se estrenaba" en el programa de prensa rosa del ente público que lidera Jordi González y Anne Igartiburu, que este fin de semana se encontraba en el Festival de Cine de San Sebastián para cubrir todo lo acontecido con la gala desde allí. Llasera es una vieja conocida de RTVE, ya que el año pasado participó en "Masterchef Celebrity" y anteriormente fue maestra de ceremonias de "Como Sapiens" o de la gala especial "Inocente", celebrada el 28 de diciembre. "Me hace mucha ilusión estar aquí aunque me da pena que no esté Anne, pero me alegro que esté comiendo pinchos", comentaba Tania Llasera, quién fue anunciada a bombo y platillo por Jordi González, que arrebata a Mediaset uno de sus rostros más reconocidos.

Enésimo golpe de Jordi González a su ex cadena

Llasera, además de tener carrera en la cadena pública de nuestro país, tiene un currículum intenso en la carretera de Fuencarral, ya que ha sido maestra de ceremonias de "La Voz" (cuando este programa se encontraba en Telecinco antes del fichaje del concurso por Atresmedia), "Resistiré", "¿Vale?" y "Vuelveme loca". Desde su debut en enero, "D Corazón" ha seguido ampliando su equipo de colaboradores con incorporaciones como Javier de Hoyos, exdirector de "Socialité", y Gema Fernández y Almudena del Pozo, quienes participaron en "Así es la vida" en Telecinco. Estos se han unido a un equipo que ya contaba con figuras como Euprepio Padula, Alba Carrillo, Alberto Guzmán, Luis Pliego y Carmen Lomana, entre otros.