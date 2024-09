Los sábados de Lomana: Más hombres con los valores de Ilia Topuria

Después de la súper intensa Semana de la Moda, tenemos que relajarnos y pensar que esta ha estado llena de buenas noticias.

La economía española va como un cohete, con unos índices de crecimiento que terminará el año en un 3 por ciento y esto con un Gobierno que no ha sido capaz ni de aprobar los Presupuestos y que solo envía mensajes que desestabilizan. De esto se deduce que lo mejor es que los políticos dejen trabajar tranquilos a los empresarios. Que podríamos funcionar divinamente con la tercera parte del montaje de asesores y chupópteros varios que solo sirven para generar más gasto; que evitándolo, se podría hacer una buena bajada de impuestos, que es lo que se necesita para motivar a los emprendedores.

Nuestras grandes empresas, como Iberdrola, están a la cabeza de Europa en generar energía, líderes en renovables y redes inteligentes. La Bolsa también está en un buenísimo momento, lo que, unido a la bajada de los tipos de interés, hace que las perspectivas económicas sean muy buenas. Pero nunca más que ahora ha habido una brecha social tan grande entre los jóvenes que se han preparado y se preparan para enfrentar el reto de los nuevos tiempos y tecnologías y los que no lo hacen.

Pero la vida son otras muchas cosas y oficios en los que se necesita buena mano de obra. Me comentaban lo difícil que es encontrar buenos costureros, patronistas, cortadores, bordadores... todos esos oficios que no deben perderse nunca, que generan muchos puestos de trabajo y son muy necesarios. Qué felicidad nos produce cuando encontramos un buen electricista o un buen fontanero. Esto debemos trasmitirlo a la sociedad, pues son, al menos en mi caso, valorados como un ingeniero. Otra buena noticia es que no se ha aprobado en el Congreso la nefasta Ley de Vivienda. Hubiese sido un auténtico desastre para los muchísimos españoles, sobre todo mayores, que tienen viviendas para alquilar. Una ley absolutamente comunista que niega cualquier derecho a la propiedad privada. Gracias a Junts y a Puigdemont, que se han revirado contra Sánchez negándole esos siete votos que le dejan seguir gobernando. A golpe de decreto ley, pero intuyo que puede dar la vuelta a la tortilla.

Por otra parte, Sánchez intenta controlar a los medios de comunicación. Pareciera que hemos vuelto a antes del 75. Todo porque los periódicos informan sobre su mujer y sus supuestas historias de tráfico de influencias.

Ilia Topuria, en un fotorgrama del documental, antes del combate Movistar

No quiero terminar esta crónica sin hablarles de un deportista de elite, Ilia Topuria, campeón mundial de peso pluma de la UFC y una de las estrellas más brillantes del mundo de las artes marciales mixtas. De origen georgiano, inmigrante con sus padres llegó a España a los seis años después de pasar en su país una terrible guerra. Me impresionó su enorme humanidad, su bondad, sus valores, su respeto a la familia y su ética, unido a una enorme fuerza de voluntad y seguridad en sí mismo ante el triunfo. Las artes marciales, al igual que el boxeo, conllevan una preparación y disciplina férreas. Este hombre de 27 años, que parece frágil por su complexión física y su ternura, casado y con dos hijos, me ha ganado el corazón. Tiene mi respeto. Ilia, te seguiré donde estés y espero verte luchar en el octágono pronto.