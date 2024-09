Hace frío fuera de "Pasapalabra" para Christian Gálvez

Hay una expresión dentro del balompié que hace referencia cuando sales fuera de tu zona de confort y en un club asentado, como puede ser el Real Madrid y las cosas dejan de funcionar. En este caso, se diría que fuera del Santiago Bernabéu hace mucho frío, como le ocurre a Christian Gálvez, que tras dejar atrás "Pasapalabra" no ha remontado el vuelo y tras meses detrás de las cámaras, su regreso a "¡Boom!" está siendo un despropósito, uno más, para la temporada televisiva de Mediaset.

Espectadores en la primera semana

El concurso venía a sustituir "Tiempo al Tiempo" de Mario Picazo, que en su última semana tan solo consiguió una media de 212.000 espectadores y una cuota del 3,2%. El primer revés para Gálvez vino el primer día, consiguiendo la triste cifra de 2,9% de cuota de pantalla con menos de 200.000 espectadores, concretamente 186.000 espectadores.

Lunes 9 de septiembre: 2,9% y 186.000

Martes 10 de septiembre: 3,1% y 204.000

Miércoles 11 de septiembre: 3,7% y 251.000

Jueves 12 de septiembre: 2,8% y 190.000

Viernes 13 de septiembre: 2,5% y 161.000

A pesar de ese espectacular 3,7% el miércoles de la semana pasada, ese dato es un espejismo en un desierto vacío de futuro para el concurso, que claudicó este lunes con un 2,1% de cuota media y 139.000 espectadores, siendo superados por antiguos rostros reconocidos para Christian Gávez como son los colaboradores de "Ni que fuéramos", que en su Happy Hour que coincide con el concurso de Cuatro, lograron una audiencia media de 149.000 y un 2,2% de cuota, a pesar de que el magazín de salsa rosa se encuentra en un lugar poco alcanzable de la tdt como es el canal Ten, si lo comparamos con el programa de Gálvez, situado en el segundo canal de grupo número dos más importante de España en estos momentos.

Echa balones fuera

"La presión la tengo siempre, pero no la obsesión. No la tengo el lunes el 9h con las audiencias, sino cuando ya me ofrecen hacer '¡Boom!'. Es adaptarte a una nueva forma de trabajar, a una mecánica, a un equipo... La presión ya viene ahí, porque las audiencias las tenemos todos los días". El presentador le quitaba hierro al tema de las audiencias las semanas previas del estreno, aunque estos datos pueden provocar que el espacio dure poco en antena a nivel de rentabilidad, ya que con 2,1% de cuota son datos más asemejables a una cadena autonómica que a un gigante de la televisión española como es Mediaset, quién ha rescatado del olvido un programa que fue éxitoso para Antena 3, posicionándose siempre entre el 12% y 13% de cuota, pero que sufrió un pequeño bajón en su última temporada en Atresmedia, con un 11,2% y cerca del millón de espectadores, a un abismo de su situación actual en Cuatro, rozando el 3% de media y sin llegar a los 200.000 espectadores. ¿Un sonoro "fracaso"?